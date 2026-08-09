Η Βαλέρια Χοψονίδου και ο Αντώνης Βλωτιδέλλης βάφτισαν τον μοναχογιό τους

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Η Βαλέρια Χοψονίδου και ο Αντώνης Βλωτιδέλλης βάπτισαν τον μοναχογιό τους, ο οποίος πήρε το όνομα Βαγγέλης.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Λαιμό της Βουλιαγμένης, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων του ζευγαριού.

Μετά τη βάφτιση, η οικογένεια και οι καλεσμένοι συνέχισαν τη βραδιά σε γνωστό στέκι της Βουλιαγμένης, όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο για τη γιορτή του νεοφώτιστου.

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