Σκύλος ή Γάτα: Ποιο κατοικίδιο «συμφέρει» περισσότερο την τσέπη σου το 2026;

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Η απόφαση να βάλεις ένα κατοικίδιο – είτε είναι ένας σκύλος είτε μια γάτα – στη ζωή σου είναι από τις πιο όμορφες και διδακτικές εμπειρίες.

Παρ’ όλα αυτά, πέρα από την αγάπη και τον χρόνο που απαιτεί, συνεπάγεται και μια σταθερή οικονομική δέσμευση. Σε μια περίοδο που τα καθημερινά έξοδα αυξάνονται, είναι απαραίτητο να γνωρίζεις εκ των προτέρων το πραγματικό κόστος συντήρησης ενός τετράποδου φίλου στην Ελλάδα.

Η αρχή: Υιοθεσία ή αγορά κατοικιδίου

Το πρώτο βήμα είναι η απόκτηση του ζώου, όπου οι επιλογές διαφέρουν σημαντικά τόσο οικονομικά όσο και ηθικά.

Προφανώς το να σώσεις ένα αδέσποτο από τον δρόμο ή από ένα καταφύγιο αποτελεί την πιο ηθική επιλογή, καθώς προσφέρεις μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα ζώο που έχει ανάγκη και φυσικά είναι και εντελώς δωρεάν. Σε ορισμένα καταφύγια μπορεί να υπάρξει μια συμβολική κάλυψη (περίπου 50–100€) για τα πρώτα εμβόλια, το τσιπάκι ή τη στείρωση.

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Αν επιλέξεις καθαρόαιμο ζώο, το κόστος αγοράς κυμαίνεται συνήθως από 400 έως πάνω από 1.500 ευρώ ανάλογα με τη ράτσα του και τον εκτροφέα στον οποίο θα απεθυνθείς

Πόσο κοστίζει να έχεις σκύλο

Ο σκύλος απαιτεί μεγαλύτερη φροντίδα και έχει υψηλότερα έξοδα σε σχέση με τη γάτα, κυρίως λόγω του μεγέθους του και των καθημερινών του αναγκών. Έχε υπόψη ότι οι μεγαλύτεροι σκύλοι έχουν ανάγκη για περισσότερο φαγητό και κάποιες φορές η εξέτασή τους από τον κτηνίατρο κοστίζει περισσότερο.

Η επίσκεψη στον κτηνίατρο για έναν υγιή ενήλικο σκύλο γίνεται μία φορά τον χρόνο για τον ετήσιο εμβολιασμό και το τσεκ-απ και κοστίζει από 40 έως 100 ευρώ.

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Η αποπαρασίτωση (χάπια για σκουλήκια και αμπούλες/κολλάρο για τσιμπούρια) γίνεται εύκολα από εσένα στο σπίτι με προϊόντα που αγοράζεις από το φαρμακείο ή τον κτηνίατρο και κοστίζουν γύρω στα 10 με 20 ευρώ. Συνήθως, αποπαρασίτωση χρειάζεται περίπου κάθε τρίμηνο.

Επίσης, επειδή πολλές φορές στο διαδίκτυο γράφονται υπερβολές, ο επαγγελματικός καλλωπισμός (grooming) δεν είναι απαραίτητος για όλες τις ράτσες. Ένας τακτικός καθαρισμός στο σπίτι με ένα καλό σαμπουάν και βούρτσα αρκεί για τα περισσότερα σκυλιά.

Τα βασικά ετήσια έξοδα για έναν σκύλο διαμορφώνονται ως εξής:

Τροφή: 300–480€/έτος για μικρόσωμο σκύλο (25–40€/μήνα) και 500–800€/έτος για μεσαίο ή μεγαλόσωμο σκύλο με μια ποιοτική τροφή.

Ιατρικά & πρόληψη: 150–250€/έτος για εμβόλια, αποπαρασιτώσεις και προληπτικές εξετάσεις.

Αρχικός εξοπλισμός & παιχνίδια: 50–80€ (μπολ, λουρί, περιλαίμιο, κρεβατάκι και μερικά παιχνίδια).

Ετήσιο συνολικό κόστος: Περίπου 600–1.100€ (ανάλογα με το μέγεθος του σκύλου και χωρίς να υπολογίζονται έκτακτα κτηνιατρικά περιστατικά).

Το ετήσιο κόστος για μια γάτα

Όπως είναι αναμενόμενο, η γάτα είναι σημαντικά πιο οικονομικό και low maintenance κατοικίδιο. Καταναλώνει λιγότερη τροφή, περιποιείται μόνη της τη γούνα της και δεν χρειάζεται βόλτες ή εξειδικευμένο εξοπλισμό.

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Το κύριο επιπλέον έξοδο στη γάτα είναι η άμμος υγιεινής, της οποίας η τιμή εξαρτάται από το τι ποιότητα θα διαλέξετε. Υπάρχει η άμμος του σούπερ μάρκετ που κοστίζει περίπου 3 ευρώ για 5 κιλά και μετά υπάρχουν διάφορες αρωματικές άμμοι στο διαδίκτυο και το σούπερ μάρκετ που κοστίζουν έως και 20 ευρώ για 10 κιλά.

Κατά τα άλλα, οι επισκέψεις στον κτηνίατρο περιορίζονται επίσης στον ετήσιο εμβολιασμό, ενώ την προληπτική αμπούλα για παράσιτα μπορείς να της τη βάλεις μόνος/μη σου στο σπίτι.

Τα βασικά ετήσια έξοδα για μια γάτα περιλαμβάνουν:

Τροφή: 250–400€ /έτος (περίπου 20–35€/μήνα για ξηρά τροφή ή/και κονσέρβες).

/έτος (περίπου 20–35€/μήνα για ξηρά τροφή ή/και κονσέρβες). Άμμος υγιεινής: Για έξοδα 10-15 ευρώ τον μήνα, το συνολικό κόστος για τον χρόνο βγαίνει στα 120–180 ευρώ.

τον μήνα, το συνολικό κόστος για τον χρόνο βγαίνει στα 120–180 ευρώ. Ιατρικά & πρόληψη: 100–180€ /έτος για ετήσιο εμβόλιο και αποπαρασιτώσεις.

/έτος για ετήσιο εμβόλιο και αποπαρασιτώσεις. Αρχικός εξοπλισμός: 40–60€ (λεκάνη άμμου, ονυχοδρόμιο, μπολάκια, κλουβί μεταφοράς).

(λεκάνη άμμου, ονυχοδρόμιο, μπολάκια, κλουβί μεταφοράς). Ετήσιο συνολικό κόστος: Περίπου 500–750€ (χωρίς να υπολογίζονται έκτακτα κτηνιατρικά περιστατικά)

Πηγή φωτογραφιών - unsplash.com

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