Καλομοίρα: «Όταν κάνω δίαιτα, το πρώτο πράγμα που κάνω...»

Η Καλομοίρα μέσα από νέο βίντεο στο Υοutube αποκάλυψε ποια είναι η πρώτη της κίνηση όταν αποφασίζει να ακολουθήσει πρόγραμμα διατροφής, ενώ παράλληλα παρουσίασε μια πιο ελαφριά συνταγή για brownies με γιαούρτι.

Έτσι ετοιμάζει ένα σπιτικό επιδόρπιο, ώστε να έχει μια πιο ισορροπημένη επιλογή όταν της έρχεται η επιθυμία για κάτι γλυκό.

«Όταν κάνω δίαιτα, το πρώτο πράγμα που κάνω, το έχω πει, είναι κάνω ένα γλυκό. Γιατί προτιμώ να έχω κάτι στο ψυγείο που το έχω φτιάξει εγώ. Και δεν νιώθω τόσο τύψεις, γιατί πάντα θα θέλω κάτι γλυκό με τον καφέ ή το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΥΝΤΑΓΗ



• 1/2 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή αλεύρι βρώμης για gluten-free εκδοχή



• 1/4 φλιτζάνι κακάο χωρίς ζάχαρη



• 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι



• 1/2 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα







• 1/2 φλιτζάνι ελληνικό γιαούρτι χωρίς λιπαρά



• 1/4 φλιτζάνι σιρόπι σφενδάμου ή μέλι



• 1 μεγάλο αυγό



• 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Για έξτρα σοκολατένια γεύση:



1/4 φλιτζάνι σταγόνες μαύρης σοκολάτας προαιρετικές

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