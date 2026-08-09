Κρήτη: Σύλληψη 52χρονου για κάνναβη – Βρέθηκαν και τρία δενδρύλλια

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Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 52χρονου, σε περιοχή των Χανίων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 150 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και τρία δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διευθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής ,εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων ,χθες (08.08.2026) οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία 52χρονου ημεδαπού σε περιοχή των Χανίων κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

150 γραμμάρια κάνναβης

3 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης

Ο ημεδαπός συνελήφθη κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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