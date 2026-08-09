Ολική έκλειψη Ηλίου: Το κοσμικό μυστήριο που η επιστήμη αδυνατεί να λύσει εδώ και δεκαετίες

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Υπάρχει μια στιγμή κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης Ηλίου που το εντυπωσιακότερο θέαμα μπορεί να μη βρίσκεται στον ουρανό, αλλά ακριβώς κάτω από τα πόδια όσων την παρακολουθούν.

Λίγα λεπτά πριν η Σελήνη καλύψει ολοκληρωτικά τον Ήλιο –και ξανά αμέσως μετά– αχνές φωτεινές και σκοτεινές γραμμές μπορεί να εμφανιστούν στο έδαφος και να αρχίσουν να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Μοιάζουν με κυματισμούς, με «φίδια» φωτός ή ακόμη και με σκιές που «χορεύουν» πάνω σε επίπεδες επιφάνειες.

Είναι οι λεγόμενες shadow bands, ένα φαινόμενο γνωστό εδώ και αιώνες, το οποίο όμως εξακολουθεί να μην έχει αποκτήσει μία οριστική επιστημονική εξήγηση.

Η ολική έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026 δίνει τώρα στους επιστήμονες μια νέα ευκαιρία να το παρατηρήσουν. Η ζώνη της ολικότητας θα περάσει από περιοχές του βόρειου άκρου της Ρωσίας, της ανατολικής Γροιλανδίας, της δυτικής Ισλανδίας και της Ιβηρικής Χερσονήσου, με την Ισπανία να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία παρατήρησης.

Ένα φαινόμενο που δύσκολα καταγράφεται

Οι shadow bands έχουν ένα χαρακτηριστικό που κάνει τη μελέτη τους ιδιαίτερα δύσκολη: διαρκούν ελάχιστα και είναι εξαιρετικά αχνές.

Η αντίθεση ανάμεσα στις φωτεινές και τις σκοτεινές περιοχές είναι τόσο μικρή ώστε, αν και το ανθρώπινο μάτι μπορεί υπό κατάλληλες συνθήκες να αντιληφθεί την κίνησή τους, οι συμβατικές κάμερες δυσκολεύονται να τις καταγράψουν καθαρά.

August 12 eclipse to bring shadow bands







Strange shadows may ripple across ground







What causes these eclipse shadows?@Mohammed11Saleh tells you more pic.twitter.com/Og797MHUw7 — WION (@WIONews) August 8, 2026

Για τον Ντέιβιντ Τέρνσεκ, καθηγητή Φυσικής και Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και διευθυντή του Allegheny Observatory, η προσπάθεια κατανόησής τους ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μισό αιώνα.

Ήταν μόλις 14 ετών όταν ταξίδεψε κοντά στη Virginia Beach για να παρακολουθήσει την ολική έκλειψη του 1970.

«Είχα κατασκευάσει το δικό μου τηλεσκόπιο και είχα πάει εκεί για να προσπαθήσω να φωτογραφίσω την έκλειψη», θυμάται.

Τελικά, όμως, την προσοχή του τράβηξε κάτι εντελώς διαφορετικό. «Ακριβώς πριν από την ολικότητα παρατήρησα αυτές τις ζώνες φωτός να κινούνται πάνω στο έδαφος».

Από εκείνη τη στιγμή, το φαινόμενο εξελίχθηκε σε ένα επιστημονικό ερώτημα που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πιο διαδεδομένη εξήγηση συνέδεε τις shadow bands με τις αναταράξεις στη γήινη ατμόσφαιρα.

Όσο η έκλειψη πλησιάζει στην ολικότητα, ορατό παραμένει μόνο ένα εξαιρετικά λεπτό τμήμα του Ήλιου. Το φως που φτάνει στη Γη περνά μέσα από διαφορετικά στρώματα αέρα, με μικρές διαφορές στη θερμοκρασία και την πυκνότητά τους.

Αυτές οι αναταράξεις μπορούν να παραμορφώσουν το φως, δημιουργώντας εναλλαγές φωτεινότητας – έναν μηχανισμό που παραπέμπει σε αυτόν που κάνει τα αστέρια να «τρεμοπαίζουν» στον νυχτερινό ουρανό.

Η θεωρία ήταν πειστική. Μέχρι που ένα πείραμα άρχισε να δημιουργεί αμφιβολίες.

Το πείραμα που περιέπλεξε το μυστήριο

Το 2017, όταν μια ολική έκλειψη διέσχισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τέρνσεκ και ομάδα φοιτητών του αποφάσισαν να επιχειρήσουν κάτι διαφορετικό.

Με χρηματοδότηση της NASA, εγκατέστησαν ειδικούς αισθητήρες φωτός στο έδαφος, ενώ παράλληλα έστειλαν αντίστοιχο εξοπλισμό με αερόστατο σε ύψος περίπου 25 χιλιομέτρων.

Το σκεπτικό ήταν σαφές. Εάν οι shadow bands δημιουργούνται αποκλειστικά από τις αναταράξεις στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, τότε το χαρακτηριστικό τους σήμα θα έπρεπε να εμφανίζεται στις μετρήσεις του εδάφους, αλλά όχι στους αισθητήρες που βρίσκονταν τόσο ψηλά.

Shadow bands are an interesting phenomenon that occurs during an eclipse.







pic.twitter.com/X1hojR4gXA — Dr. Joker (@13NVESTR13) October 16, 2023

Τα δεδομένα, όμως, έδειξαν κάτι διαφορετικό. Ένα σταθερό σήμα συχνότητας περίπου 4,5 Hertz καταγράφηκε τόσο στο έδαφος όσο και σε μεγάλο υψόμετρο.

«Είδαμε το φαινόμενο πάνω από την ατμόσφαιρα αλλά και στο έδαφος. Αυτό σήμαινε ότι η κυρίαρχη θεωρία για τις shadow bands ίσως να μην ήταν ολόκληρη η εξήγηση», ανέφερε ο Τέρνσεκ.

Αν το αποτέλεσμα ήταν σωστό, τότε κάτι περισσότερο από την ατμοσφαιρική ανατάραξη βρισκόταν πίσω από τις μυστηριώδεις γραμμές.

Έτσι επανήλθε στο προσκήνιο μια δεύτερη πιθανή εξήγηση, αυτή τη φορά συνδεδεμένη όχι τόσο με την ατμόσφαιρα όσο με τη συμπεριφορά του ίδιου του φωτός.

Όταν ένα φωτεινό κύμα συναντά την άκρη ενός αντικειμένου, μπορεί να υποστεί περίθλαση. Τα κύματα που προκύπτουν μπορούν στη συνέχεια να συμβάλουν μεταξύ τους, σχηματίζοντας εναλλασσόμενες περιοχές μεγαλύτερης και μικρότερης φωτεινότητας.

Κατά την έκλειψη, η περιφέρεια της Σελήνης θα μπορούσε να λειτουργεί σαν μια τεράστια κοφτερή άκρη απέναντι στο ηλιακό φως.

«Έχουμε μια έκλειψη και η Σελήνη, παρότι η άκρη της είναι καμπύλη, λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο σαν κόψη μαχαιριού», εξηγεί ο Τέρνσεκ.

Σε αυτή την περίπτωση, οι φωτεινές και σκοτεινές λωρίδες θα μπορούσαν να αποτελούν αποτέλεσμα περίθλασης και συμβολής του ηλιακού φωτός.

Οι ερευνητές εξέτασαν ακόμη και την πιθανότητα το παράξενο σήμα του 2017 να ήταν προϊόν κάποιας ηλεκτρονικής παρεμβολής ή δυσλειτουργίας των οργάνων. Δεν βρέθηκε, όμως, μια προφανής τεχνική αιτία που να λύνει το ζήτημα.

Υπάρχει, μάλιστα, και ένα τρίτο ενδεχόμενο: να είναι σωστές και οι δύο εξηγήσεις.

«Σε περίπλοκες επιστημονικές καταστάσεις συμβαίνει συχνά δύο πράγματα να είναι ταυτόχρονα αληθινά και να συμβάλλουν στο ίδιο φαινόμενο», σημειώνει ο Τέρνσεκ.

Patterns of light seen during a solar eclipse pic.twitter.com/IXgbZvR5AR — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 8, 2025

Το 2024 χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία

Η ομάδα προσπάθησε να βρει περισσότερες απαντήσεις κατά την ολική έκλειψη της 8ης Απριλίου 2024 στη Βόρεια Αμερική.

Αυτή τη φορά το πείραμα ήταν ακόμη πιο φιλόδοξο. Στο Concan του Τέξας χρησιμοποιήθηκαν δύο αερόστατα μεγάλου ύψους με αισθητήρες φωτός και 31 μετεωρολογικά αερόστατα, ώστε να καταγραφούν ταυτόχρονα μεταβολές στη θερμοκρασία, την πίεση, την υγρασία και τον άνεμο.

Υπήρχε όμως ένας παράγοντας που κανένα επιστημονικό όργανο δεν μπορούσε να ελέγξει: ο καιρός.

Η εκτεταμένη συννεφιά περιόρισε δραματικά τις παρατηρήσεις. «Εκτοξεύσαμε τα δύο αερόστατα μεγάλου ύψους και δεν είδαμε κανένα σήμα από shadow bands, παρότι ο ανιχνευτής μας ήταν πολύ πιο ευαίσθητος», ανέφερε ο Τέρνσεκ.

Η αντίδρασή του ήταν χαρακτηριστική: «Απογοητεύτηκα απίστευτα». Παράλληλες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από αεροσκάφος πάνω από το Βερμόντ, όπου επικρατούσαν καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Ούτε εκεί, όμως, εμφανίστηκε ξανά το σήμα των 4,5 Hertz του 2017. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχαν αξιόπιστες ταυτόχρονες παρατηρήσεις των shadow bands από το έδαφος.

Έτσι, οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να γνωρίζουν εάν τα όργανα απέτυχαν να εντοπίσουν το φαινόμενο ή εάν το ίδιο το φαινόμενο απλώς δεν εμφανίστηκε με τρόπο που να μπορεί να μετρηθεί.

Το επόμενο ραντεβού

Η έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026 μεταφέρει τώρα την έρευνα στην Ευρώπη.

Ο Τέρνσεκ σχεδιάζει να βρεθεί στο Λεόν της Ισπανίας, αυτή τη φορά χωρίς την τεράστια πειραματική υποδομή των προηγούμενων αποστολών.

Η αρχική του πρόθεση, μάλιστα, ήταν να αφήσει για λίγο στην άκρη την επιστημονική έρευνα και απλώς να απολαύσει το θέαμα.

Δεν τα κατάφερε. «Αρχικά αποφάσισα ότι θα πήγαινα στην Ισπανία απλώς για να απολαύσω την έκλειψη, γιατί είναι κάτι απίστευτο. Αλλά φυσικά δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ και παίρνω μαζί μου έναν από τους ηλεκτρονικούς ανιχνευτές μας», λέει.

Ο στόχος αυτή τη φορά είναι πιο περιορισμένος: να καταγράψει το φαινόμενο στο έδαφος και, εφόσον εμφανιστεί, να συγκρίνει τις μετρήσεις με οπτικό υλικό.

Για μια πραγματικά αποφασιστική δοκιμή των θεωριών, ωστόσο, θα χρειάζονταν ξανά ταυτόχρονες παρατηρήσεις στο έδαφος και πάνω από το μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας.

«Ίσως κάποιος να έχει διαβάσει τα αποτελέσματά μας από το 2017 και το 2024 και να πει: “Είμαι στην Ισπανία. Έχω αεροπλάνο”», σχολιάζει.

Οι shadow bands μπορεί να είναι μυστηριώδεις, αλλά δεν απαιτείται επιστημονικός εξοπλισμός για να τις παρατηρήσει κάποιος.

Χρειάζεται, όμως, να ξέρει πού και πότε να κοιτάξει. Ο έμπειρος παρατηρητής εκλείψεων Γκόρντον Τέλεπουν (Gordon Telepun), ο οποίος θα παρακολουθήσει την έκλειψη από τη Μαγιόρκα, έχει δει το φαινόμενο στις πέντε από τις επτά ολικές εκλείψεις στις οποίες έχει βρεθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες παρατήρησης παίζουν καθοριστικό ρόλο. «Δεν πρόκειται να τις δείτε στο γρασίδι ή στην άσφαλτο. Χρειάζεται μια λεία, ανοιχτόχρωμη επιφάνεια», αναφέρει.

Και ακόμη και τότε, πρέπει κάποιος να γνωρίζει τι αναζητά. «Πρέπει να ψάχνετε για σειρές. Πρέπει να έχετε στο μυαλό σας τι ακριβώς θέλετε να δείτε. Θα είναι πολύ αχνές».

Υπάρχει όμως και ένας απλούστερος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν εντελώς το φαινόμενο. Κοιτούν προς τη λάθος κατεύθυνση.

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