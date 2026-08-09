Λαγονήσι: Εκτός κινδύνου οι δύο αστυνομικοί, συνελήφθη 20χρονος Γερμανός – Πώς έγινε το τροχαίο

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Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Λαγονήσι, όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε 20χρονος Γερμανός τουρίστας.

Στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν νοικιασμένο, επέβαιναν άλλοι τρεις νεαροί τουρίστες, οι οποίο δεν τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, το ατύχημα συνέβη στην συμβολή της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου με την οδό Μονής Αρκαδίου και φαίνεται ότι το αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του η αστυνομική μοτοσικλέτα. Τραυματίες είναι ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και η 23χρονη συνεπιβαίνουσα.

Ο 20χρονος Γερμανός που οδηγούσε το ΙΧ συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ακόμη ένα τροχαίο στην Πάρνηθα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί στην Πάρνηθα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφι ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και οι πυροσβέστες ανέσυραν σώους τους τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίο διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο.

Για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

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