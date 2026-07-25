Σπάνιο θέαμα: Η ολική έκλειψη Ηλίου επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο δεκαετίες

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η ολική έκλειψη Ηλίου του καλοκαιριού θα προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον ουρανό. Για αρκετούς πολίτες, η συγκεκριμένη έκλειψη θα αποτελέσει την πρώτη τους άμεση εμπειρία με ένα τόσο σπάνιο φαινόμενο.

Η περιοχή από την οποία θα είναι ορατή η πλήρης κάλυψη του Ήλιου από τη Σελήνη, θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, καθώς και από μια περιορισμένη περιοχή στα βορειοανατολικά της Πορτογαλίας. Σε πολλές ακόμη περιοχές της Ευρώπης, οι παρατηρητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν μια μερική έκλειψη Ηλίου.

Η πρώτη ολική έκλειψη στην Ευρώπη μετά το 2006

Κατά τη διάρκεια μιας ολικής ηλιακής έκλειψης, η Σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τον ηλιακό δίσκο. Η προσωρινή αυτή απόκρυψη επιτρέπει στους παρατηρητές να δουν την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από μοναδική ομορφιά και επιστημονικό ενδιαφέρον.

Η τελευταία φορά που η Ευρώπη είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια αντίστοιχη ολική έκλειψη Ηλίου ήταν το 2006, γεγονός που καθιστά τη νέα αυτή εμφάνιση ιδιαίτερα σημαντική για τους φίλους της αστρονομίας.

Η καθηγήτρια και διευθύντρια επιστημών της ESA, Κάρολ Μούντελ, υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων στιγμών, σημειώνοντας ότι μια ολική έκλειψη Ηλίου αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία κατά την οποία εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να κοιτάξουν ταυτόχρονα προς τον ουρανό, μοιραζόμενοι το ίδιο αίσθημα θαυμασμού και περιέργειας. Όπως ανέφερε, τέτοια φαινόμενα υπενθυμίζουν τη διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη για εξερεύνηση και κατανόηση του Σύμπαντος.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ESA τόνισε πως οι επιστημονικές αποστολές του οργανισμού έχουν ταξιδέψει βαθιά στο διάστημα, με στόχο τη μελέτη της φυσικής του Ήλιου και της επίδρασής του στη Γη. Σύμφωνα με την ίδια, γεγονότα όπως μια ηλιακή έκλειψη συμβάλλουν στη διάδοση της επιστήμης και της διαστημικής τεχνολογίας στο ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα εμπνέουν τις επόμενες γενιές ερευνητών.

Απαραίτητα μέτρα προστασίας για την παρατήρηση

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παρατήρηση της έκλειψης χωρίς τα κατάλληλα μέτρα προστασίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην όραση. Τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν την απαραίτητη προστασία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του φαινομένου.

Για ασφαλή θέαση απαιτούνται ειδικά, πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης που πληρούν τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας. Η χρήση τους είναι απαραίτητη σε όλες τις μερικές φάσεις της έκλειψης, όταν μέρος του Ήλιου παραμένει ορατό.

Η μόνη στιγμή κατά την οποία επιτρέπεται η παρατήρηση χωρίς προστατευτικά φίλτρα είναι όταν η Σελήνη έχει καλύψει πλήρως τον Ήλιο. Μόλις όμως αρχίσει να εμφανίζεται ξανά το ηλιακό φως, οι πολίτες θα πρέπει να φορέσουν εκ νέου τα ειδικά γυαλιά, ώστε να προστατεύσουν τα μάτια τους.

(*Φωτογραφία: AP Photo/Eric Gay, File)

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