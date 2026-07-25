Τι θα φάμε σήμερα; Μπιάνκο αγιορείτικο

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Υλικά



Για 4 άτομα



1 κιλό καθαρισμένο μπακαλιάρο ή ροφό ή σκορπίνα, σε χοντρές φέτες 3-3,5 εκ.



500 γρ. πατάτες, κομμένες σε χοντρές ροδέλες



150 γρ. σελινόριζα, κομμένη σε μικρούς κύβους



2 σκελίδες σκόρδο, χωρίς τη φύτρα



120 ml ε.π. ελαιόλαδο



2 λεμόνια, τον χυμό



300-400 ml κρεμμυδοζουμός*



1 κ.γ. κόκκους πιπεριού αλάτι



αλάτι



λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό (προαιρετικά)

Για τον κρεμμυδοζουμό



3 λευκά κρεμμύδια



1 λίτρο νερό

Διαδικασία



Βήμα 1



Κρεμμυδοζουμός: Βράζουμε τα κρεμμύδια στο νερό για 45΄ και τα πολτοποιούμε με το υγρό τους. Θέλουμε 400 ml.

Βήμα 2



Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο μαζί με τη σελινόριζα για περίπου 1΄, χωρίς να πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε τις πατάτες και ανακατεύουμε για 2΄-3΄ ώστε να λαδωθούν καλά. Ρίχνουμε τον κρεμμυδοζουμό μέχρι να καλύπτονται σχεδόν οι πατάτες και σιγοβράζουμε για περίπου 15΄.

Βήμα 3



Στη συνέχεια τοποθετούμε το ψάρι επάνω στις πατάτες, προσθέτουμε τους κόκκους πιπεριού και λίγο αλάτι και δυναμώνουμε τη φωτιά. Μαγειρεύουμε για ακόμη 15΄- 20΄, ελέγχοντας τακτικά, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και να ψηθεί σωστά το ψάρι.

Βήμα 4



Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και κουνάμε κυκλικά την κατσαρόλα ώστε να δέσει φυσικά η σάλτσα με το άμυλο από τις πατάτες και το ελαιόλαδο. Αν επιθυμούμε πιο δεμένη υφή, λιώνουμε λίγες πατάτες μέσα στο ζουμί και ανακινούμε ξανά απαλά.

Βήμα 5



Σερβίρουμε πασπαλίζοντας προαιρετικά με μαϊντανό.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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