Τα ζώδια της Παρασκευής

Κριός



Κριέ, πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος που προσεγγίζεις και προσπαθείς να διαχειριστείς καταστάσεις. Σε σημείο πείσματος και εμμονής. Επιμένεις σε συζητήσεις και μπαίνεις στη διαδικασία να βρεις άκρη στο να προχωρήσουν οι δουλειές σου, χωρίς να σκέφτεσαι να προσαρμοστείς κι εσύ κάπως. Φοβίες και σκέψεις ότι θα εκτεθείς επηρεάζουν σημαντικά την κρίση σου. Παράλληλα, θέλει να δεις ξανά λίγο τα οικονομικά σου και να κόψεις τα περιττά, μέχρι τουλάχιστον να μπει μια σειρά. Τέλος, κάποιες συζητήσεις τίθενται σε νέα βάση, με όρια, ενώ μπορεί να υπάρξουν και κάποιες αποκαλύψεις που αφορούν συνεργασίες.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε, είναι έντονα τα πράγματα και σου είναι κάπως δύσκολο να τα διαχειριστείς με λογική. Το συναίσθημα κυριαρχεί και σε κάνει αρκετά απόλυτο απέναντι σε διάφορα που ακούς, καθώς έχεις την αίσθηση πως επικρατεί ένα παρασκήνιο που σε αφορά. Συμπεριφορές που βλέπεις κολλάνε με τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις και απογοητεύεσαι εύκολα, ενώ και μέσα στη σχέση σου η ζήλια και η κτητικότητα ανεβάζουν τους τόνους. Απόφυγε τις «τελευταίες κουβέντες» και μην επιμένεις να πιέζεις καταστάσεις. Τώρα, στη δουλειά θέλει να κινηθείς με σύνεση και όχι με τρόπο που μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω ζητήματα.

Δίδυμοι



Δίδυμε, σήμερα θέλει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός στον τρόπο σου με τους άλλους. Υπάρχει ένταση και πίεση σε καταστάσεις, που μπορεί εύκολα να σε κάνουν να αντιδράσεις ή να επιμείνεις να γίνουν τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο. Τα γεγονότα όμως είναι διαφορετικά και μάλλον εσύ θα χρειαστεί να υποχωρήσεις σε κάποια πράγματα και να δώσεις βάση στο τι σου λένε οι άλλοι, ώστε να αποφύγεις παρεξηγήσεις και εντάσεις που θα σε ρίξουν. Συζητήσεις και θέματα δουλειάς σοβαρεύουν και χρειάζεται να τα αντιμετωπίσεις έτσι και να ξεπεράσεις λίγο κάποια όρια. Είναι περίεργη μέρα.

Καρκίνος



Καρκίνε, στη δουλειά τα πράγματα είναι αρκετά απαιτητικά σήμερα και οι δουλειές που τρέχουν σε πιέζουν σημαντικά, τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτικά. Κάτι κάποια έξοδα που τρέχουν, κάτι που επιμένεις στο να γίνουν σωστά τα πράγματα που αναλαμβάνεις, οι τόνοι ανεβαίνουν εύκολα και μπορεί να υπάρξουν θεματάκια σε συνεννοήσεις και στο πώς ρολάρει η όλη κατάσταση. Βιάζεσαι και δεν αφήνεις περιθώρια. Είναι σημαντικό να πάρεις μια μικρή απόσταση και από εκεί να δεις τα πράγματα, γιατί έτσι θα μπορέσεις και να τα βάλεις σε μια σειρά.

Λέων



Σήμερα, Λέοντα, σε πιάνει ένα πείσμα. Πίσω από αυτό υπάρχει μια ανασφάλεια ως προς το αν μπορείς να εμπιστευτείς συνεργάτες και να μοιραστείς μαζί τους ιδέες και πλάνα που έχεις στο μυαλό σου και θέλεις να δουλέψεις παρακάτω. Από την άλλη, υπάρχει μια ανασφάλεια και για το τι θα ακούσεις σαν κριτική. Ζορίζεσαι, κι ενώ θέλεις να το πας πιο χαλαρά, μόνος σου κλείνεσαι και παίρνεις αποστάσεις. Είσαι όμως και πιο απαιτητικός, γεγονός που δημιουργεί εντάσεις, ιδίως στο παρασκήνιο. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα στο μυαλό σου και να λειτουργήσεις με περισσότερη συγκέντρωση.

Παρθένος



Παρθένε, η διάθεσή σου σήμερα είναι κάπως πιεσμένη από το πρωί και έχεις αρκετά στο πρόγραμμα που σε ζορίζουν ψυχολογικά. Τα του σπιτιού είναι αρκετά απαιτητικά, κι όσο προσπαθείς να τα συνδυάσεις και με δουλειές, κάπου χάνεσαι. Θέλει προσοχή στο πώς ερμηνεύεις πράγματα που ακούς, γιατί κάπου πέφτεις και απογοητεύεσαι. Οτιδήποτε σε κάνει να νιώσεις άβολα το κόβεις και παίρνεις απόσταση, με τρόπο όμως σκληρό και απαντήσεις που θα κάνουν αίσθηση. Είναι σημαντικό να προσέξεις τι θα απαντήσεις και να κρίνεις αν πρέπει να αντιδράσεις ή να το αφήσεις για άλλη στιγμή.

Ζυγός



Ζυγέ, σκέφτεσαι πολλά και διάφορα, αλλά προσεγγίζεις τις καταστάσεις με πείσμα και με έναν τρόπο που σε κάνει αρκετά απαιτητικό και χειριστικό. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσεις τυχόν ευθύνες μέσα στο κεφάλι σου και να εστιάσεις σ’ αυτά που έχεις να κάνεις εσύ και μόνο. Στα οικονομικά, τα έξοδα είναι αρκετά και ίσως ξεφύγεις απ’ αυτό που υπολόγιζες, ενώ θα χρειαστεί να δεις καλύτερα και καταστάσεις που μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις άβολα. Ιδίως μέσα σε συζητήσεις. Μπαίνουν όρια και κάπου αναγκάζεσαι να δείξεις πως έχεις κι εσύ κάποιες κόκκινες γραμμές.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ, σε πιάνουν ανασφάλειες και νιώθεις κάπως πεσμένος από το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η άρνηση να ξαναπιάσεις κομμάτια και να δεις τι πήγε λάθος ή τι πρέπει να γίνει διαφορετικά δημιουργεί ένταση κι ένα πείσμα, που καλό είναι να το μετριάσεις. Σίγουρα χρειάζεται να ακούσεις κάποια πράγματα που έχουν να σου πουν οι άλλοι και να αποφύγεις έντονες αντιδράσεις. Πάρε τον χρόνο σου και οργάνωσε τα πλάνα σου καλύτερα, χωρίς να μπεις στη διαδικασία να κάνεις ανακοινώσεις. Και στα οικονομικά είναι σημαντικό να δώσεις βάση στο τι παίζει και τι δοσοληψίες κάνεις μέσα στη μέρα.

Τοξότης



Τοξότη, η μέρα ξεκινά με αισιοδοξία και θετική σκέψη, παρά το γεγονός πως έχεις ουκ ολίγα να διαχειριστείς. Είναι αρκετά πιεστικά πολλά από αυτά που σκέφτεσαι και χρειάζεται να κάνεις κάποιες συζητήσεις που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο και θα διαλύσουν την καχυποψία σου. Αυτό το παρασκηνιακό που υπάρχει σε ρίχνει ψυχολογικά και παίρνεις αποστάσεις για να το διαχειριστείς ψύχραιμα. Γιατί, αν μιλήσεις, τα λόγια σου θα είναι αρκετά άμεσα σκληρά. Στα της δουλειάς, χρειάζεται να οργανωθείς καλύτερα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να αποφύγεις εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Είναι εύκολο να το χάσεις και δεν πρέπει.

Αιγόκερως



Αιγόκερε, σήμερα έχεις τις κλειστές σου. Παίρνεις την απόσταση που θέλεις και μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις μια μίνι ανασκόπηση των πραγμάτων και να δεις τι παίζει, τι μπορεί να υπάρχει παρασκηνιακά και να προετοιμαστείς να το διαχειριστείς. Αυτό που απογοητεύεσαι με εξελίξεις και νιώθεις πως δεν βγαίνει αυτό που έχεις στο μυαλό σου θέλει να το πάρεις πιο χαλαρά. Ναι, χρειάζεται να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και ναι, είναι σημαντικό να κινηθείς πιο αποφασιστικά, αλλά όχι με απολυτότητα. Ειδικά σε συζητήσεις και στη διαχείριση σημαντικών θεμάτων στη δουλειά θέλει να διαχωρίσεις το πώς νιώθεις από το πώς θα κινηθείς.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε, πιέζεσαι να τα προλάβεις όλα και να τα κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό δημιουργεί μια τάση να γίνεσαι απόλυτος και αμετακίνητος, ενώ χρειάζεται να κινηθείς με ευελιξία και μειωμένους τόνους. Μπορεί στη δουλειά να υπάρξουν κάποια σχόλια που θα σε απογοητεύσουν, απόφυγε όμως να τα πάρεις προσωπικά και δες τι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τα πράγματα. Ναι, όλα μοιάζουν αρκετά απαιτητικά και η κούραση δεν σ’ αφήνει να σε σκεφτείς καθαρά. Αντί όμως να είσαι σκληρός με τον εαυτό σου και την απόδοσή σου, οργανώσου και σκέψου πιο στοχευμένα.

Ιχθύες



Ιχθύ, σήμερα θέλει λίγη προσοχή στη δουλειά και στο πώς κινείσαι πάνω σε σημαντικά θέματα. Από τη μία σε πιάνει το πείσμα να γίνουν τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, από την άλλη όμως μπαίνεις στη διαδικασία να αφήσεις τους άλλους να λειτουργήσουν όπως πιστεύουν και να αναλάβουν την ευθύνη των συνεπειών. Είναι σημαντικό να δεις τα πράγματα πιο χαλαρά, γιατί υπάρχει απογοήτευση με διάφορα που ακούς και οι αντιδράσεις σου επηρεάζουν τη συνεργασία σου με τους άλλους της ομάδας. Αν είσαι σε φάση τακτοποίησης οικονομικών θεμάτων, κάν’ το με προσοχή και όχι όπως να ’ναι.