ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στο Ιράν και η Τεχεράνη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Μια διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ για το Ιράν δήλωσε την Πέμπτη (17/9) ότι είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν πίσω από δύο στρατιωτικές επιθέσεις σε σχολείο και αθλητική εγκατάσταση στο Ιράν τον Φεβρουάριο και ότι αυτές συνιστούσαν εγκλήματα πολέμου. Διαπίστωσε επίσης ότι οι ιρανικές αρχές διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Τα ευρήματα μιας νέας έκθεσης της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, εξέτασαν τη συμπεριφορά των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και την αντίδραση της ιρανικής κυβέρνησης στις εθνικές αναταραχές που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Οι μόνιμες αποστολές του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων, ενώ το Ιράν έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς για συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων.

Οι αποστολές διερεύνησης γεγονότων του ΟΗΕ είναι ερευνητικά και όχι δικαστικά όργανα και ως εκ τούτου δεν κινούν ποινικές διαδικασίες. Τα ευρήματά τους, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποινικές έρευνες από εθνικά δικαστήρια ή διεθνή δικαστήρια, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τα κράτη θα συζητήσουν τα ευρήματα της έκθεσης όταν αυτή παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη τη Δευτέρα.

Πηγή: Al Jazeera

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