Προκλητικό δημοσίευμα του CNN Türk: «Οι Έλληνες εξαφάνισαν την οθωμανική κληρονομιά στην Πελοπόννησο»

Νέα συζήτηση για την οθωμανική κληρονομιά στην Πελοπόννησο προκάλεσαν αναφορές που μεταδόθηκαν από το CNN Türk, με Τούρκο σχολιαστή να υποστηρίζει ότι στον Μοριά δεν έχει απομείνει ουσιαστικά κανένα ίχνος της οθωμανικής περιόδου. Σε τηλεοπτική εκπομπή με παρουσιάστρια τη Φουλιά Οζτούρκ, έγινε σύγκριση της Πελοποννήσου με άλλες περιοχές των Βαλκανίων, όπου, όπως αναφέρθηκε, εξακολουθούν να υπάρχουν τζαμιά, οθωμανικές κρήνες και άλλα κτίσματα.

«Στον Μοριά δεν υπάρχει ούτε τζαμί, ούτε οθωμανική κρήνη, δεν άφησαν ούτε πέτρα», ήταν χαρακτηριστική φράση που μεταδόθηκε, ενώ παράλληλα διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι η οθωμανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πελοποννήσου εξαφανίστηκε μετά την Ελληνική Επανάσταση.

Τα μνημεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό

Ωστόσο, όπως αποδεικνύει και το VoiceNews, η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου εξακολουθούν να σώζονται κτίσματα και κατάλοιπα της οθωμανικής περιόδου.

Στο Ναύπλιο υπάρχουν οθωμανικά κατάλοιπα, μεταξύ των οποίων το Τριανόν, που είχε χρησιμοποιηθεί ως τζαμί, αλλά και άλλα κτίσματα και στοιχεία της περιόδου. Στη Μονεμβασιά διατηρείται το παλιό οθωμανικό τέμενος στην κεντρική πλατεία της καστροπολιτείας, το οποίο σήμερα στεγάζει την Αρχαιολογική Συλλογή.

Οθωμανικά κατάλοιπα εντοπίζονται επίσης στη Μεθώνη, όπου τμήματα παλαιότερων κατασκευών συνδέονται με την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, ενώ αντίστοιχα ίχνη υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του Μοριά. Επομένως, η απόλυτη διατύπωση ότι στην Πελοπόννησο δεν υπάρχει «ούτε ένα» οθωμανικό μνημείο δεν συμβαδίζει με τα μνημεία που εξακολουθούν να βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή.

Τι συνέβη μετά την Επανάσταση

Η οθωμανική αρχιτεκτονική παρουσία στην Πελοπόννησο υπέστη σημαντικές απώλειες κατά τις πολεμικές συγκρούσεις του 18ου και 19ου αιώνα, αλλά και κατά τις αλλαγές που ακολούθησαν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Κτίρια καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν, ενώ άλλα απέκτησαν διαφορετική χρήση. Σε αρκετές περιπτώσεις, μνημεία που είχαν ανεγερθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά την οθωμανική περίοδο ενσωματώθηκαν στη συνέχεια στη ζωή των νέων ελληνικών πόλεων με διαφορετικό ρόλο.

Η ιστορία της περιοχής περιλαμβάνει, παράλληλα, διαδοχικές περιόδους οθωμανικής, βενετικής και ελληνικής κυριαρχίας, γεγονός που αποτυπώνεται και στην πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική κληρονομιά που έχει διασωθεί.

Η αναφορά μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις στο CNN Türk μεταδόθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, γεγονός που σχολιάστηκε στον ελληνικό Τύπο. Η αναφορά στην οθωμανική κληρονομιά εντάχθηκε έτσι σε μια ευρύτερη συζήτηση Ελλάδας και Τουρκίας γύρω από την ιστορική μνήμη και την ερμηνεία γεγονότων του παρελθόντος.

Τα ιστορικά κατάλοιπα, πάντως, δείχνουν ότι η εικόνα της Πελοποννήσου ως περιοχής όπου δεν έχει απομείνει κανένα οθωμανικό ίχνος είναι υπερβολική. Από το Ναύπλιο και τη Μονεμβασιά έως τη Μεθώνη, οθωμανικά κτίσματα και κατάλοιπα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του ιστορικού τοπίου του Μοριά.

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