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Ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε υπό βροχή και a cappella το «Τσιγάρο»

κοτσιρας
clock 19:00 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Κότσιρας θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που περίμενε υπό βροχή, με ένα ξεχωριστό τρόπο σε συναυλία του στην Αθήνα. Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε a cappella το «Τσιγάρο», με τους θεατές που είχαν παραμείνει να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

«Ο λόγος που περιμέναμε είναι γιατί είχαμε πρόβλεψη ότι δεν θα βρέξει και όντως βρέχει. Δεν θα σταματήσει δυστυχώς.

Συγγνώμη, θα πρέπει να την αναβάλουμε. Θα σας πούμε αύριο την ημερομηνία. Το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ για να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ…» είπε ο Γιάννης Κότσιρας και ξεκίνησε να ερμηνεύει, ενώ ο κόσμος τον χειροκροτούσε.

@.fifinaki

♬ πρωτότυπος ήχος - fifinaki

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