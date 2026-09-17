ΠΕΜ.17 Σεπ 2026 17:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: ΙΧ εξετράπη της πορείας του – Στο νοσοκομείο βρέφος 2 μηνών

ΕΚΑΒ
clock 17:34 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17.09) κοντά στην Τουρλωτή, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό μία γυναίκα και επιβάτη το μόλις δύο μηνών βρέφος της εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα.

Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, κατευθυνόταν από το Ηράκλειο προς τη Σητεία, όταν για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο το ΕΚΑΒ Σητείας μετέφερε προληπτικά το βρέφος στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Ατύχημα Βρέφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis