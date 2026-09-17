Κρήτη: ΙΧ εξετράπη της πορείας του – Στο νοσοκομείο βρέφος 2 μηνών

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17.09) κοντά στην Τουρλωτή, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό μία γυναίκα και επιβάτη το μόλις δύο μηνών βρέφος της εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα.

Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, κατευθυνόταν από το Ηράκλειο προς τη Σητεία, όταν για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο το ΕΚΑΒ Σητείας μετέφερε προληπτικά το βρέφος στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

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