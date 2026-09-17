Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη οικονομική βοήθεια στον Σπύρο Φωκά

Η Λίλιαν Φωκά, χήρα του σπουδαίου ηθοποιού Σπύρου Φωκά, αποκάλυψε στην εφημερίδα «Espresso» πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βοηθήσει οικονομικά την ίδια και τον σύζυγό της σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής τους

Το είχε κάνει, μάλιστα, με τέτοια διακριτικότητα ώστε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μη γνωρίζουν ποιος ήταν πραγματικά ο άνθρωπος που είχε σταθεί στο πλευρό τους.

Ήταν μια περίοδος κατά την οποία ο Σπύρος Φωκάς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν παράλληλα αντιμέτωπο με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Ανάμεσα στις οικονομικές ενισχύσεις που έφτασαν στο ζευγάρι υπήρχε και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο εμφανιζόταν να έχει κατατεθεί από μία γυναίκα που η Λίλιαν Φωκά δεν γνώριζε.

Διαβάστε επίσης

Η Δάφνη Καραβοκύρη είχε πάει στον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη

Οικονομάκου: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της