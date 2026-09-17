Η Δάφνη Καραβοκύρη είχε πάει στον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη

Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στο Live News για την εμπειρία της με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Τότε αποφασίσαμε με την ομάδα να μπω σε ύπνωση. Τους είπα ότι εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά να το κάνω, ότι θέλω όλη η ομάδα να είναι παρούσα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι στον χώρο του Νάσου στην Κηφισιά αισθάνθηκα και από τον ίδιο ασφαλής. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καλλιέργεια, μεγάλη μόρφωση, μεγάλη κατάρτιση στο κομμάτι αυτό. Εκεί ξεκίνησε το βιωματικό κομμάτι. Είναι ακριβώς όπως στις ταινίες. Όταν λέω ότι γίνεται ακριβώς όπως στις ταινίες: σου μιλάει με τη φωνή του, σε καθοδηγεί, ούτως ώστε να κάνεις κάποια πράγματα, για να χαλαρώσει το σώμα και να μπεις στη διαδικασία της ύπνωσης».

«Μου έδωσε κάποιες οδηγίες ούτως ώστε να μπορέσω να αφεθώ. Υπάρχει μια ειδική καρέκλα, στην οποία γίνεται η ύπνωση και σε τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε όταν το σώμα χαλαρώσει να αφεθείς σε αυτή την καρέκλα χωρίς να χτυπήσεις. Και σε σκεπάζει με μια κουβέρτα. Διότι ρίχνεις τους ρυθμούς σου. Άρα το σώμα βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση».

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