Ηράκλειο: Θλίψη για την απώλεια Νικήτα Τζαγγουρνή

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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με βαθιά θλίψη, πληροφορήθηκε την απώλεια του Νικήτα Τζαγγουρνή, ιστορικού συνδικαλιστή και πρώην Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.

Ο Νικήτας Τζαγγουρνής υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα του Ηρακλείου στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Άνθρωπος της εργασίας, οικοδόμος και εργολάβος, συμμετείχε ενεργά στους αγώνες των εργαζομένων και υπηρέτησε το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου από τη θέση του Προέδρου, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος και της Δημοκρατίας στον τόπο μας.

Η διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από αγωνιστικότητα, συνέπεια και ανιδιοτέλεια. Με τη δράση και την προσφορά του συνέβαλε στους αγώνες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του ΕΚΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την πολύχρονη προσφορά και παρακαταθήκη του, αποφασίζει:

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

2. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του.

4. Να προσφέρει το ποσό των 300 ευρώ στην οικογένεια του εκλιπόντος, ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης και τιμής στη μνήμη του.

5. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τύπο

Ο Νικήτας Τζαγγουρνής αφήνει πίσω του μια σημαντική συνδικαλιστική διαδρομή και μια παρακαταθήκη αγώνων και προσφοράς.

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