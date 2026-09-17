Κοκκίνη Χάνι: Τριτοκοσμικές εικόνες σε δρόμο - Ζητείται η άμεση επέμβαση του δήμου (βίντεο)

Απίστευτες είναι οι εικόνες από περιοχή του Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, σε δρόμο που σήμερα το πρωί διέσχισαν παιδιά για να πάνε στο σχολείο τους!

Οπως αναφέρει αναγνώστης του ekriti και κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ζητά άμεση παρέμβαση από τον Δήμο, ο δρόμος ήταν αρχικά στρωμένος με τσιμέντο, το οποίο ξηλώθηκε στις αρχές του καλοκαιριού, ώστε να τοποθετηθούν οι σωλήνες ομβρίων υδάτων, κάτι που δεν έγινε ακόμα με αποτέλεσμα, μετά τη χθεσινή νεροποντή, όλη η περιοχή να παραπέμπει σε τριτοκοσμική χώρα, λάσπες, νερά, χώματα και ...αγανάκτηση.

Γράφει ο αναγνώστης:

Ο δρόμος αυτός, που να σημειωθεί ότι ήταν στρωμένος τουλάχιστον με τσιμέντο, τώρα είναι ένας απλός αγροτόδρομος, έσκαψαν το τσιμέντο αρχή καλοκαιριού υποτίθεται για να βάλουν σωλήνες ώστε να φεύγουν αυτά τα όμβρια ύδατα, όσοι ζούμε σε αυτό το στενό είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε λάσπες μέσα στο σπίτι μας να κινδυνεύουμε να σπάσουμε τα πόδια μας, να καταστρέφουμε τα αυτοκίνητα μας κάθε μέρα, να κινδυνεύουν τα παιδιά μας να χτυπήσουν.

Όπως θα δείτε στο βίντεο ο δρόμος αυτός καταλήγει στο κεντρικό του Κοκκίνη Χάνι και μπροστά από ένα ξενοδοχείο όπου εκεί φιλοξενούνται άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τα χρήματα τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Δείτε το βίντεο

(αρχική φωτογραφία αρχείου)

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