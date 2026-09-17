Κωστούλας: Γκολ και ασίστ σε ιστορική πρόκριση της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ» (βίντεο)

Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε το παιχνίδι της ζωής του στο «Ολντ Τράφορντ», οδηγώντας με γκολ και ασίστ την Μπράιτον σε τεράστια ανατροπή-πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-2, στο πλαίσιο της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας.

Ένα βράδυ που έμοιαζε εύκολο για τους «κόκκινους διάβολους», όταν προηγήθηκαν 2-0 στο 10λεπτο με τα γκολ των Μέισι και Μάουντ, εξελίχθηκε σε εφιάλτης. Και υπεύθυνος γι' αυτό ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αρχικά μείωσε στο 45'+1 και από δική του ασίστ στο 70' ο Ντε Κάιπερ ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή των «γλάρων». Στο 82' έδωσε την θέση του στον Ρούτερ μέσα σε χειροκροτήματα από τον προπονητή του, Χιούρτσελερ και τους συμπαίκτες του.

Με δύο γκολ του Τάμι Έϊμπραχαμ η Αστον Βίλα πέρασε με 3-1 από την έδρα της Κόβεντρι, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα σοκ στην Premier League από τη Νότιγχαμ, ενώ τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (77'), ο Κάρλος Αλκαράς έστειλε την Έβερτον στον 4ο γύρο με το 1-0 επί της Γουλβς.

Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου στο League Cup Αγγλίας:

Μπόρνμουθ-Λίνκολν 4-0 Κρίσταλ Πάλας-Μίντλεσμπρο 3-0 Λέιτον Όριεντ-Μπράντφορντ 1-3 Σάντερλαντ-Χαλ 1-0 Μίλγουολ-Νιούκαστλ 0-1 Τσέλσι-Λιντς 6-3 Πίτερμπρο-Μπάρνσλεϊ 3-3 (7-6 στα πέναλτι) Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 2-3 Ίπσουιτς-Άρσεναλ 2-4 Λίβερπουλ-Τότεναμ 3-1 Ρέντινγκ-Μπρέντφορντ 1-2 Έβερτον-Γουλβς 1-0 Φλίτγουντ Τάουν-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1-0 Κόβεντρι-Άστον Βίλα 1-3 Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 2-3 Μάντσεστερ Σίτι-Νόριτς 17/9

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