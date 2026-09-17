ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ στις 19:45: Έτοιμος για νικηφόρα πρεμιέρα στη League Phase του Europa League

Ο ΟΦΗ ανοίγει απόψε (17/09, 19:45, Magenta Sport 2) ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή του ιστορία, καθώς υποδέχεται στο Πααγκρητιο τη Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Η αναμέτρηση έχει ξεχωριστή σημασία για τους Κρητικούς, καθώς πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή του συλλόγου σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο ΟΦΗ θέλει να συνδυάσει τη μεγάλη αυτή στιγμή με ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα του δώσει από νωρίς βαθμολογική αλλά και ψυχολογική ώθηση. Η παρουσία περισσοτέρων από 15.000 φιλάθλων αναμένεται να δώσει φτερά στους παίκτες του Χρήστου Κόντη.

Οι Κρητικοί έφτασαν στη League Phase ξεπερνώντας με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την οποία απέκλεισαν με συνολικό σκορ 5-0. Παράλληλα, η ομάδα πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Το Σούπερ Καπ βρίσκεται ήδη στην τροπαιοθήκη του συλλόγου, ενώ στη Super League ο ΟΦΗ συνεχίζει με υψηλές στροφές. Τελευταίο δείγμα γραφής ήταν η σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού, αποτέλεσμα που έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθηση της ομάδας ενόψει της ευρωπαϊκής πρεμιέρας.

Στην άλλη πλευρά, η Χόφενχαϊμ έρχεται στην Κρήτη με σημαντικές παραστάσεις από το γερμανικό πρωτάθλημα και διαθέτει ένα σύνολο με ποιότητα και εμπειρία. Το ξεκίνημά της στη Bundesliga δεν ήταν ιδανικό, ωστόσο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, η γερμανική ομάδα επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης εντός έδρας, παίρνοντας ένα αποτέλεσμα που της έδωσε επιπλέον ώθηση πριν από την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα. Στόχος της είναι να πραγματοποιήσει μια ανταγωνιστική πορεία στη διοργάνωση και να διεκδικήσει την παρουσία της στα προχωρημένα στάδια του Europa League.

Στα αγωνιστικά, ο Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματία Νικολάου και Μαρινάκη, ενώ επιστρέφουν στην αποστολή οι Σιέλης και Ισέκα, με τον Κύπριο στόπερ να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης

Από την άλλη, η Χόφενχαϊμ βρίσκεται στην Κρήτη έχοντας πάρει το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Bundesliga. Η ομάδα του Κρίστιαν Ίλτσερ επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης, με τον Άνταμ Χλόζεκ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ, παίρνοντας έτσι ψυχολογική ώθηση πριν από την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα.

Τελευταία της ευρωπαϊκή παρουσία ήταν τη σεζόν 2024-25, και πάλι στο Europa League, όταν τερμάτισε στην 27η θέση της League Phase με 9 βαθμούς και ρεκόρ 2-3-3 (11-14).

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Νους, Φούντας, Κόντρο.

Χόφενχαϊμ: Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι, Καμπάκ, Τσουφάλ, Αβντουλάχου, Μπούργκερ, Κοντέ, Λέμπερλε, Ντάγκιμ, Χλόζεκ.

Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ