Χήρα εκατομμυριούχος μηνύει συνοδό πολυτελείας για απάτη μαμούθ 5,2 εκατ. ευρώ

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης, προδοσίας και συναισθηματικής εκμετάλλευσης οδηγείται στη δικαιοσύνη, με πρωταγωνίστρια μια πλούσια χήρα από τη Νέα Υόρκη και έναν συνοδό πολυτελείας. Η 49χρονη Μαριάν Φλίπο κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν κατά του 38χρονου Κρεγκ Σταρ, υποστηρίζοντας ότι, πέφτοντας θύμα των ψεύτικων εξομολογήσεών του για αγάπη, της απέσπασε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η Φλίπο, η οποία πάσχει από σοβαρή γενετική πάθηση, βρισκόταν σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση μετά την αυτοκτονία του συζύγου της, Τσαντ Φλίπο. Ο εκλιπών, με τον οποίο ήταν μαζί από τα 13 της χρόνια, είχε δημιουργήσει μια τεράστια περιουσία ως προγραμματιστής λογισμικού για επιτυχημένα διαδικτυακά παιχνίδια.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν η 49χρονη χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να εξασφαλίσει σπάνια φάρμακα. Μη γνωρίζοντας τη γλώσσα, απευθύνθηκε μετά από σύσταση φίλου σε πρακτορείο που παρείχε ελίτ άνδρες συνοδούς για γυναίκες. Εκεi προσέλαβε τον Σταρ –γνωστό και από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Gigolos»– έναντι 23.000 ευρώ.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι αρχικά δεν είχε καταλάβει τη φύση του γραφείου, ενώ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε.







Η σχέση συνεχίστηκε και ο Σταρ μετακόμισε στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, πείθοντάς την να του καταβάλει 390.000 ευρώ για να διατηρήσει την «αποκλειστικότητα». Η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ατλάντα, όπου η Φλίπο ανάρρωνε από επέμβαση.

Όπως υποστηρίζει, ο Σταρ και ένας άλλος υπάλληλος της εταιρείας τη μέθυσαν ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ισχυρών φαρμάκων και την ανάγκασαν να υπογράψει μια «συμφωνία εξόδου» ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου ο συνοδός να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του και να είναι μαζί της.

Παρά το γεγονός ότι η τράπεζα μπλόκαρε την αρχική μεταφορά λόγω υποψίας απάτης, οι δύο άνδρες την έπεισαν να ανοίξει έναν κοινό λογαριασμό, στον οποίο κατέθεσε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.

Marianne Flippo’s husband helped build Roblox and left her a fortune when he died by suicide in 2024. Months later, grieving and recovering from surgery, she hired a male escort through an agency to accompany her on a trip - and says she didn’t even realize it was an escort service at first. He moved in with her. Convinced her he loved her. Told her the only way they could be together was if she paid off his $10 million “contract” with the agency. She says she believed him and handed over nearly $6 million before the scheme fell apart. Grief makes people vulnerable in ways predators know exactly how to exploit. This is a hard reminder to check on the people you love when they’re at their lowest - before someone else finds them first. What’s the appropriate consequence here, in your opinion? https://t.co/5qfauQidaV — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) September 16, 2026

Το σχέδιο κατέρρευσε όταν ο δικηγόρος της, Λόρι Χάτσερ, αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε τη Φλίπο. Στη θυελλώδη συνάντηση που ακολούθησε, ο Σταρ απείλησε να εξαφανίσει τα χρήματα, μεταφέροντας ήδη 4,9 εκατομμύρια ευρώ σε προσωπικό του λογαριασμό.

«Ήμουν ανόητη, εμπιστεύτηκα έναν ψυχοπαθή χωρίς συνείδηση», δηλώνει η 49χρονη στην αγωγή της. Από την πλευρά του, ο Σταρ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία ήταν δική της ιδέα, ότι ήταν πραγματικά ερωτευμένος και ότι τα χρήματα διατέθηκαν για κοινά έξοδα και φιλανθρωπίες.

Ο συνήγορός του δήλωσε ότι τα στοιχεία στο δικαστήριο θα αποκαλύψουν την πραγματική εικόνα της σχέσης, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.

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