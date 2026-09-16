Έφυγε σε ηλικία 112 ετών ο γηραιότερος άνδρας της Ευρώπης

Ο Ιταλός Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος είχε αναγνωριστεί ως ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στην Ευρώπη και ο γηραιότερος εν ζωή βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον κόσμο, πέθανε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αβιλιάνο της Basilicata, σε ηλικία 112 ετών και 171 ημερών. Η ηλικία του είχε επικυρωθεί από το Gerontology Research Group και τη LongeviQuest.

Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 28 Μαρτίου 1914. Ο ίδιος και η οικογένειά του υποστήριζαν ότι είχε γεννηθεί τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαρτίου, όμως η γέννησή του καταγράφηκε επίσημα στις 28 Μαρτίου.

Από τον αγροτικό κόσμο στον πόλεμο



Άρχισε να εργάζεται από την ηλικία των 16 ετών, αρχικά ως βοσκός και στη συνέχεια βοηθώντας την οικογένειά του στις καλλιέργειες σιταριού και καλαμποκιού. Παντρεύτηκε το 1936 και απέκτησε δύο κόρες, που γεννήθηκαν το 1938 και το 1946, καθώς και δύο γιους, το 1940 και το 1952. Ο πρωτότοκος γιος του, Βιντσέντσο, πέθανε σε βρεφική ηλικία από μηνιγγίτιδα.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε σε μονάδα πυροβολικού στο μέτωπο. Επειδή ήταν ο μόνος στην ομάδα που γνώριζε γραφή και ανάγνωση, είχε αναλάβει και τη διαχείριση της αλληλογραφίας των στρατιωτών, ενώ κρατούσε και προσωπικό ημερολόγιο πολέμου.g

Μετά την ανακωχή της Ιταλίας με τις Συμμαχικές Δυνάμεις, στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, συνελήφθη από τους Γερμανούς. Αρχικά μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο κράτησης στη Ρόδο, όπου παρέμεινε έως τις 27 Νοεμβρίου 1943, και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο στρατόπεδο Stalag VIII-C στη Γερμανία, όπου υποβλήθηκε σε καταναγκαστική εργασία. Απελευθερώθηκε στις 8 Μαΐου 1945 και επέστρεψε στην Ιταλία στις 27 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, εργαζόμενος αργότερα ως ημιονηγός.

Η ζωή μετά τον πόλεμο



Η σύζυγός του πέθανε το 2015 από λευχαιμία, σε ηλικία 98 ετών. Ο ίδιος συνέχισε μέχρι τα 106 του να φροντίζει το αμπέλι του και να βόσκει καθημερινά τα δέκα πρόβατά του. Ο Λοβάλο απέδιδε τη ζωτικότητά του σε έναν υγιεινό και απαλλαγμένο από άγχος τρόπο ζωής.

Τον Απρίλιο του 2021, σε ηλικία 107 ετών, εμβολιάστηκε κατά της COVID-19 και συγκαταλέχθηκε μεταξύ των γηραιότερων ανθρώπων που έλαβαν το εμβόλιο. Το 2026 ζούσε με τις ηλικιωμένες κόρες του, ενώ ο γιος του κατοικούσε στη βόρεια Ιταλία.

Η διατροφή του βασιζόταν στο μεσογειακό πρότυπο, με όσπρια, φρούτα και λαχανικά από την περιοχή. Για πολλά χρόνια συνόδευε τα γεύματά του με ένα ποτήρι σπιτικό κρασί, συνήθεια που σταμάτησε στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αγαπημένο του φαγητό ήταν η «carchiola», ένα είδος ψωμιού από καλαμποκάλευρο, γεμιστό με λαχανικά και λαρδί και ψημένο στα κάρβουνα.

Σύμφωνα με την εγγονή του, ο Λοβάλο παρέμενε σε καλή κατάσταση και δεν χρησιμοποιούσε πάντοτε περιπατητήρα. Λάμβανε μικρή δόση ασπιρίνης και ορισμένα συμπληρώματα, ενώ παρουσίαζε περιστασιακά κενά μνήμης.







Τα ρεκόρ μακροζωίας



Ο Λοβάλο κατέκτησε σειρά διακρίσεων τα τελευταία χρόνια της ζωής του:

Στις 15 Ιουλίου 2023 έγινε ο τελευταίος γνωστός εν ζωή Ιταλός άνδρας που είχε γεννηθεί το 1914.



Στις 28 Μαρτίου 2024, όταν συμπλήρωσε 110 χρόνια ζωής, έγινε υπεραιωνόβιος και ο πρώτος άνδρας από τη Basilicata που έφτασε σε αυτή την ηλικία.



Στις 31 Μαρτίου 2024 αναγνωρίστηκε ως ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στην Ιταλία.



Στις 23 Ιανουαρίου 2026 έγινε ο τελευταίος γνωστός εν ζωή Ευρωπαίος άνδρας που είχε γεννηθεί το 1914.



Τον Μάρτιο του 2026 συμπλήρωσε 112 χρόνια και έγινε ο πρώτος Ιταλός άνδρας που έφτασε σε αυτή την ηλικία μετά τον Τζοβάνι Φράου, το 2002.



Στις 27 Μαΐου 2026, μετά τον θάνατο του Ρουμάνου Ιλίε Τσιοκάν, έγινε ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στην Ευρώπη και ο γηραιότερος εν ζωή βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου παγκοσμίως.



Στις 15 Ιουνίου 2026 έγινε ο τελευταίος γνωστός εν ζωή Ιταλός που είχε γεννηθεί το 1914.



Την ημέρα του θανάτου του ήταν ο δεύτερος γηραιότερος γνωστός εν ζωή άνθρωπος στην Ιταλία, μετά τη 115χρονη Λουτσία Λάουρα Σαντζενίτο, και ο τρίτος γηραιότερος επικυρωμένος εν ζωή άνδρας στον κόσμο. Τον ξεπερνούσαν ο 113χρονος Ζοάο Μαρίνο Νέτο από τη Βραζιλία και ο 112χρονος Κεν Γουίκς από την Αυστραλία.

Μετά τον θάνατο του Λοβάλο, ο 111χρονος Ζοακίμ Βαρέλα αναφέρεται ως ο γηραιότερος γνωστός εν ζωή άνδρας στην Ευρώπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Τουλάχιστον 3 νεκροί από πτώση ειδησεογραφικού ελικοπτέρου (βίντεο)

ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» ακίνητα στην Κρήτη – Πλειστηριασμοί σε Χανιά και Ηράκλειο