Νέα εποχή για το Κολλέγιο Κρήτης MBS: Επίσημη συνεργασία με το Buckinghamshire New University

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11 νέα βρετανικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Κρήτη – Έναρξη εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027

Το Κολλέγιο Κρήτης MBS ανακοινώνει την έναρξη της νέας επίσημης συνεργασίας του με το Buckinghamshire New University (BNU), εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχεδόν πέντε δεκαετιών πορεία του στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κρήτη.

Με την ολοκλήρωση της επίσημης διαδικασίας έγκρισης της συνεργασίας, το MBS εντάσσει στο ακαδημαϊκό του χαρτοφυλάκιο 11 νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Buckinghamshire New University, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες πανεπιστημιακών σπουδών που προσφέρει στην Κρήτη και την Ελλάδα.

Η συνεργασία αποτελεί franchise partnership, με το Κολλέγιο Κρήτης MBS να έχει λάβει την επίσημη έγκριση και εξουσιοδότηση για την παροχή των εγκεκριμένων προγραμμάτων του Buckinghamshire New University, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών προδιαγραφών, των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και του συστήματος ακαδημαϊκής εποπτείας του Πανεπιστημίου.

Οι τίτλοι σπουδών των νέων προγραμμάτων απονέμονται από το Buckinghamshire New University.





Βρετανικές πανεπιστημιακές σπουδές με δυνατότητα διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της νέας συνεργασίας είναι ότι τα εγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να προσφέρονται εξολοκλήρου στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες πρόσβασης σε βρετανικές πανεπιστημιακές σπουδές για ένα ευρύτερο κοινό φοιτητών και επαγγελματιών.

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Ταυτόχρονα, η ακαδημαϊκή λειτουργία των προγραμμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας του Buckinghamshire New University.

Πέντε νέα προπτυχιακά προγράμματα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, το Κολλέγιο Κρήτης MBS προσφέρει τα ακόλουθα προπτυχιακά προγράμματα:

· BA (Hons) Business Management – Διοίκηση Επιχειρήσεων

· BA (Hons) Marketing – Μάρκετινγκ

· BA (Hons) International Hospitality Management – Διεθνής Διοίκηση Φιλοξενίας

· BA (Hons) Childhood Studies with Primary Education – Παιδαγωγικά με Κατεύθυνση στη Δημοτική Εκπαίδευση

· BSc (Hons) Psychology – Ψυχολογία



Πρόκειται για γνωστικά πεδία με ισχυρή σύνδεση με τη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία, αλλά και με ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, από τη διοίκηση, το marketing και τον τουρισμό έως την ψυχολογία και την εκπαίδευση.

Έξι νέα μεταπτυχιακά προγράμματα

Ιδιαίτερα διευρυμένο είναι και το νέο χαρτοφυλάκιο μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα σε σύγχρονους και δυναμικά εξελισσόμενους επιστημονικούς και επαγγελματικούς τομείς:

· MSc Digital Marketing Leadership – Ηγεσία στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

· MSc Artificial Intelligence – Τεχνητή Νοημοσύνη

· MA Education – Εκπαίδευση

· MSc Applied Forensic Psychology – Εφαρμοσμένη Δικαστική Ψυχολογία

· MSc Counselling and Psychotherapy – Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

· MSc Cognitive Behavioural Therapy (CBT) – Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία





Η προσθήκη προγραμμάτων σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Digital Marketing, η Εκπαίδευση, η Ψυχολογία, η Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία αποτυπώνει τη στρατηγική κατεύθυνση του Κολλεγίου προς γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με τις μεταβολές στην τεχνολογία, την οικονομία, την εκπαίδευση και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.



Μια συνεργασία με διεθνή ακαδημαϊκή προοπτική

Το Buckinghamshire New University αποτελεί βρετανικό πανεπιστήμιο με ιστορία που ξεπερνά τα 135 χρόνια, με παρουσία στη βρετανική ανώτατη εκπαίδευση και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες.

Η νέα συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική του Κολλεγίου Κρήτης MBS για περαιτέρω διεθνοποίηση, ακαδημαϊκή ανάπτυξη και συνεχή ανανέωση των εκπαιδευτικών επιλογών που προσφέρει στους φοιτητές του.

Παράλληλα, δημιουργεί τη βάση για περαιτέρω ακαδημαϊκές συνέργειες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων και ενίσχυση της σύνδεσης της Κρήτης με το διεθνές περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης.





Σχεδόν πέντε δεκαετίες εκπαίδευσης – ένα νέο κεφάλαιο για το MBS

Για το Κολλέγιο Κρήτης MBS, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια μιας μακράς εκπαιδευτικής διαδρομής που πλησιάζει τις πέντε δεκαετίες παρουσίας στην Κρήτη.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα της εκπαίδευσης, την προσωπική ακαδημαϊκή υποστήριξη, τη σύνδεση των σπουδών με το επαγγελματικό περιβάλλον και την ανάπτυξη διεθνών πανεπιστημιακών συνεργασιών, το MBS συνεχίζει να εξελίσσει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα.

Η συνεργασία με το Buckinghamshire New University σηματοδοτεί σήμερα μια νέα περίοδο ανάπτυξης, με περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, περισσότερες επιλογές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και νέες δυνατότητες για φοιτητές και επαγγελματίες στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

«Η έναρξη της συνεργασίας μας με το Buckinghamshire New University αποτελεί για το Κολλέγιο Κρήτης MBS ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο. Μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στην εκπαίδευση, κάνουμε ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς το μέλλον, διευρύνοντας ουσιαστικά τις ακαδημαϊκές επιλογές που μπορούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας. Η συνεργασία αυτή δεν αφορά μόνο την προσθήκη νέων προγραμμάτων. Εκφράζει τη δέσμευσή μας να εξελισσόμαστε, να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και να ενισχύουμε διαρκώς τη σύνδεση της Κρήτης με τη διεθνή ανώτατη εκπαίδευση.»

Κατερίνα Φουκαράκη Πρόεδρος & Γενική Διευθύντρια Κολλέγιο Κρήτης MBS

Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 έχουν ξεκινήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κολλέγιο για εξατομικευμένη ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τη διαδικασία αίτησης και εγγραφής, τις επιλογές φοίτησης και τις διαθέσιμες δυνατότητες οικονομικής διευκόλυνσης ή υποτροφιών.

Κολλέγιο Κρήτης MBS

Ολυμπιονικών 84 & Αντήνορος, 71305, Θέρισσος, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 342700 Email: [email protected] Website: www.collegeofcrete.gr

Κολλέγιο Κρήτης MBS – Σχεδόν πέντε δεκαετίες εκπαίδευσης. Ένα νέο κεφάλαιο διεθνών πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στην Κρήτη.

Οι όροι εισαγωγής, η διάρκεια και η δομή φοίτησης, η γλώσσα διδασκαλίας και οι ειδικότερες προϋποθέσεις κάθε προγράμματος καθορίζονται από τις αντίστοιχες εγκεκριμένες ακαδημαϊκές προδιαγραφές και το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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