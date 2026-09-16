Ηράκλειο: Δύο κτίρια του Πολιτιστικού Κέντρου μισθώνει σε ιδιώτες η ΔΕΠΑΝΑΛ

Στην ενοικίαση χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου σε ιδιώτες ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΔΕΠΑΝΑΛ που προχωρά ήδη στην προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όπως προκύπτει δύο είναι οι χώροι που υπάρχει ο σχεδιασμός να μισθωθούν σε ιδιώτες. Ο πρώτος είναι ένας ισόγειος χώρος 90 τετραγωνικών μέτρων που σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Επιχείρησης θα μπορεί να λειτουργήσει ως δισκοπωλείο με εναλλακτική χρήση βιβλιοπωλείου.

Μάλιστα αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι έχει ήδη εκφραστεί ενδιαφέρον για το χώρο και στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι θα προσελκύσει υποψήφιους μισθωτές. Ο δεύτερος χώρος ο οποίος σχεδιάζεται να ενοικιαστεί, είναι στο δεύτερο όροφο του κτηρίου που μαζί με τη βεράντα που διαθέτει αναπτύσσεται σε μια έκταση που προσεγγίζει τα 500 τετραγωνικά μέτρα.

Ο χώρος αυτός προορίζεται να γίνει εστιατόριο καθώς θεωρείται ένας από τους πιο προνομιακούς χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου με την έννοια ότι έχει θέα στο ενετικό τείχος και αναπτύσσεται με ένα τρόπο που παρουσιάζει μια θελκτική θέα της πόλης.

Η μίσθωση του χώρου θα προχωρήσει αφού πρώτα απελευθερωθεί το πατάρι που υπάρχει εσωτερικά, το οποίο σήμερα καταλαμβάνει η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, στην οποία θα πρέπει να βρει στέγη ο Δήμος Ηρακλείου.

Η απελευθέρωση του χώρου αυτού σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΠΑΝΑΛ είναι κομβικής σημασίας για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το εστιατόριο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα ο χώρος αυτός αξιοποιείται για ως χώρος κέτεριγκ για τα συνέδρια που οργανώνονται στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου ή τοποθετούνται ταμπλό και η χρήση του μισθώνεται στους διοργανωτές των εκδηλώσεων.

Ωστόσο εκτιμάται ότι η μίσθωση του χώρου ως εστιατορίου θα ενισχύσει οικονομικά τη ΔΕΠΑΝΑΛ και παράλληλα θα τονώσει και την επισκεψιμότητα του κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου. Στο σχεδιασμό της ΔΕΠΑΝΑΛ είναι επίσης στο επόμενο διάστημα να διαμορφώσει και ένα μικρότερο χώρο 40 περίπου τετραγωνικών τον οποίο θα λειτουργεί ως καλλιτεχνικό καφενείο και τα τον διαχειρίζεται με το δικό της προσωπικό.

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