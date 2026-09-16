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Ρέμος για Καρρά: «Είχε αδυνατίσει, σε ένα κρεβάτι απέναντι σε ένα μεγάλο παράθυρο χάζευε το αεροδρόμιο»

ρεμος
clock 14:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1 της Θεσσαλονίκης παραχώρησε o Aντώνης Ρέμος και αναφέρθηκε στον Βασίλη Καρρά

«Με τον Βασίλη ήμασταν πιο φίλοι. Δεν ήμασταν τόσο ποτέ συνεργάτες, αν και έχουμε κάνει πράγματα μαζί. Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι, το παρεάκι μου που ερχόμασταν εδώ (σ.σ στη Θεσσαλονίκη) και θυμάμαι με τον Δημήτρη Ξοχοίδη, που λίγες μέρες πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε στο σπίτι του», αφηγήθηκε ο Αντώνης Ρέμος.

«Θυμάμαι έτσι ο Βασίλης ήταν σε ένα κρεβάτι και είχε απέναντι του ένα μεγάλο παράθυρο και έβλεπε το αεροδρόμιο. Έβλεπε τον αεροδιάδρομο της Θεσσαλονίκης, ήταν πάνω στο χωριό της Ειρήνης, και χάζευε εκεί. Είχε αδυνατίσει κιόλας ο Βασίλης μας.

Και του λέω, «Βασίλη, έχεις πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Είναι όμορφα». Λέει, «έτσι θέλω να βλέπω, αυτά θέλω να βλέπω για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω». Και μου λέει «το παλεύω ήρεμος, με την ψυχή μου γεμάτη, γιατί έχω τακτοποιήσει τα πάντα γύρω μου. Και τους είπα σας τακτοποιώ τα πάντα και τώρα θέλω να δώσω τη μάχη μου έτσι όπως ξέρω εγώ. Όπως δίνω, έχω δώσει όλες τις μάχες μου», πρόσθεσε.

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