Dara: Το «αντίο» της νικήτριας της Eurovision στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara, θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα social media. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε σε story στο Instagram ένα απόσπασμα από το δημοφιλές τραγούδι "Gucci Φόρεμα".

«Αχ φίλε, αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του αδερφού μου και το δικό μου απόλυτα αγαπημένο τραγούδι όσο μεγαλώναμε.

Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις – την παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μια ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Μόλις το ακούω, όλα επιστρέφουν στο μυαλό μου. Σε ευχαριστώ για τη μουσική και για το ότι υπήρξες ένα τόσο όμορφο κομμάτι εκείνων των αναμνήσεων», έγραψε στην ανάρτησή της η Dara.

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