Σύσκεψη στο Μαξίμου - Συναγερμός στην κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος

Συναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση για τις παρενέργειες από το ράλι των διεθνών τιμών της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών -και ενδεχομένως των επιχειρήσεων- προκειμένου να αμβλυνθούν οι πιέσεις στο κόστος των μεταφορών, της θέρμανσης αλλά και στους λογαριασμούς του ρεύματος αναμένεται να τεθούν επί τάπητος σε διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύσκεψη θα γίνει επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στις διεθνείς αγορές (υπό το πρίσμα της πτήσης του πετρελαίου μπρεντ στα 108 δολ./βαρέλι και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ/MWh) και των εκτιμήσεων για το επόμενο διάστημα και θα εξεταστούν τα περιθώρια παρέμβασης από κυβερνητικής πλευράς, με δεδομένη την ευρωπαϊκή «γραμμή» για στοχευμένα μέτρα στήριξης με αυστηρά καθορισμένη περίμετρο και χρονική διάρκεια και την ανάγκη στήριξης των καταναλωτών, με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Και μπορεί πηγές του οικονομικού επιτελείου να παραπέμπουν στην 15η Οκτωβρίου οπότε και ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τις σχετικές ανακοινώσεις, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι το τρέχον σχήμα επιδοτήσεων σε ντίζελ και αμόλυβδη ισχύει έως το τέλος του μήνα. Πλην όμως η διατήρηση στα ύψη του θερμόμετρου τόσο της γεωπολιτικής αβεβαιότητας όσο και των τιμών των εμπορευμάτων υποχρεώνουν την κυβέρνηση να είναι έτοιμη για όλα, να καταρτίσει εγκαίρως εναλλακτικά σενάρια και να διατηρήσει «εφεδρείες» και για τους επόμενους μήνες, καθώς ο χειμώνας προμηνύεται δύσκολος.

Τι μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για την αύξηση του ενεργειακού κόστους

Κατά τη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να συζητηθεί ένα πακέτο δυνητικών παρεμβάσεων σε όλα τα ανοιχτά ενεργειακά «μέτωπα», από τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης (χωρίς να παραβλέπεται η παράμετρος των καταναλωτών που θερμαίνονται με φυσικό αέριο) έως τους λογαριασμούς ρεύματος.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η διατήρηση της στήριξης στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του ντίζελ μέσω της συνέχισης τόσο της κρατικής επιδότησης όσο και των εκπτώσεων που παρέχουν τα διυλιστήρια. Στόχος είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η μετακύλιση των διεθνών ανατιμήσεων στις λιανικές τιμές . Συνυπολογίζοντας κρατική ενίσχυση και έκπτωση από τα διυλιστήρια, η συνολική μείωση ανέρχεται σήμερα σε 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Επί τάπητος θα τεθεί και η επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς με βάση τα σημερινά επίπεδα των διεθνών τιμών η τιμή του εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κινηθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, εάν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2026-2027. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων, μέσω χαλάρωσης των εισοδηματικών ορίων, ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, το ύψος της ενίσχυσης κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές όπου επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Οσον αφορά το ρεύμα θα τεθεί επί τάπητος η εκ νέου ενεργοποίηση του μηχανισμού επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος, με επίκεντρο τα κυμαινόμενα τιμολόγια, με την τελική απόφαση να συναρτάται από την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς έως το τέλος του μήνα. Μέχρι στιγμής, η μέση τιμή χονδρικής για τον Σεπτέμβριο κινείται κοντά στα 160 ευρώ ανά MWh, έναντι 133 ευρώ ανά MWh τον Αύγουστο, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 20%. Και μπορεί σήμερα η ελληνική χονδρεμπορική αγορά με τη συνδρομή της αιολικής ενέργειας να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των φθηνότερων πανευρωπαϊκά (καθώς η μέση τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας υποχώρησε στα 123 ευρώ/MWh ενώ τις προηγούμενες ημέρες κινούνταν στα επίπεδα των 170-180 ευρώ/MWh), όμως αυτό αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία που δεν είναι διόλου βέβαιο ότι θα διατηρηθεί.

Ενεργοβόρος βιομηχανία



Πιθανό είναι επίσης να τεθούν επί τάπητος και μέτρα στήριξης για την ενεργοβόρο βιομηχανία που επίσης πλήττεται από το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας, καθώς εντείνονται οι φωνές εντός του κλάδου ότι οι έως τώρα παρεμβάσεις δεν είναι επαρκείς και επισημαίνουν τις πρωτοβουλίες που έχουν λάβει άλλες χώρες για τη στήριξη των βιομηχανιών τους το τελευταίο διάστημα, αξιοποιώντας και τις πρόνοιες του ευρωπαϊκού πλαισίου (CISAF-METSAF).

Το διεθνές τοπίο



Η κυβερνητική κινητοποίηση γίνεται με φόντο ένα «διακεκαυμένο» ενεργειακό τοπίο, με βασική εστία ανησυχίας τη Μέση Ανατολή. Οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, η διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West και ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν στα ύψη το ασφάλιστρο του γεωπολιτικού κινδύνου καθώς και την τιμή του πετρελαίου brent που έχει σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι, αποτελώντας την βασική εστία ανησυχίας για ένα ευρύτερο πληθωριστικό σπιράλ στην οικονομία.

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