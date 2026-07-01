Γιατί δεν θέλει σεξ ενώ έχετε σχέση;

Όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί για αρκετό χρονικό διάστημα είναι λογικό να μειωθεί το σεξ σε σχέση με τον πρώτο καιρό, ωστόσο δημιουργούνται αμφιβολίες όταν ο ένας σύντροφος αρνείται συνέχεια την ερωτική επαφή.

Συνήθως, το μέρος που επιδιώκει να κάνει σεξ, θα προσπαθήσει να αμβλύνει τις αντιστάσεις με ρομαντικές προτάσεις, όπως κάποια έξοδος ή με ένα δώρο, χωρίς και πάλι αποτέλεσμα.

Η αρθρογράφος της New York Post, Jana Hocking, υποστηρίζει ότι βρήκε την λύση στο πρόβλημα, όταν άκουσε τον φιλόσοφο Alain de Botton να μιλάει σε podcast και με βάση το σχετικό άρθρο που έγραψε, ο θυμός είναι ο λόγος που μειώνεται η ερωτική επαφή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μικρές καθημερινές πράξεις δημιουργούν νεύρα στο ζευγάρι, τα οποία συσσορεύονται, με αποτέλεσμα το άτομο με τον περισσότερο θυμό, να αποφεύγει επιδεικτικά τη σωματική επαφή.

«Ο θυμός μπορεί να δημιουργεί, γιατί κάποιος δεν έβγαλε τα σκουπίδια ή δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία σε κάποιο ασήμαντο θέμα. Όσο περνάει ο καιρός και το ζευγάρι δεν τα συζητάει αυτά, τόσο μπαίνουν κάτω από το χαλάκι και “σκάνε” όχι με την μορφή καυγά, αλλά με αποχή από το σεξ», έγραψε χαρακτηριστικά.

«εμείς οι γυναίκες όταν έχουμε νεύρα με τον σύντροφο μας, τον αποφεύγουμε στο κρεβάτι… Έπρεπε να περάσουν χρόνια, αλλά τώρα κατάλαβα πως το έχω κάνει κι εγώ. Νέα είχα σχέση με ένα αγόρι, με το οποίο κάναμε σεξ “Ολυμπιακών διαστάσεων”. Όταν όμως μείναμε μαζί, νευρίαζα που συμπεριφερόταν σαν έφηβος, οπότε δεν ήθελα να με αγγίζει».

Έτσι, προτείνει το ζευγάρι να κάνει κουβέντα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για συμπεριφορές που θεωρούν λάθος, ακόμη κι αν είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου.

«Αφιερώστε 10 λεπτά την εβδομάδα και θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα. Τα περισσότερα νεύρα είναι από βλακείες που εύκολα μπορείτε να αφήσετε πίσω και να προχωρήσετε», έγραψε και πρόσθεσε «μην χάνετε τον χρόνο σας σε λουλούδια ή δώρα. Δεν θα κερδίσετε κάτι».

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