Το Ηράκλειο μας από ψηλά

H φωτογραφία της ημέρας τραβήχτηκε από το λιμάνι του Ηρακλείου και την μοιράστηκε μαζί μας ο Μιχάλης Σμυρνάκης.
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H φωτογραφία της ημέρας τραβήχτηκε από το λιμάνι του Ηρακλείου και την μοιράστηκε μαζί μας ο Μιχάλης Σμυρνάκης.
Στείλε τις φωτογραφίες με inbox στην επίσημη σελίδα του ekriti.gr στο Facebook ή με #hashtag στο Instagram #photoekriti.
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