Το Ηράκλειο μας από ψηλά

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H φωτογραφία της ημέρας τραβήχτηκε από το λιμάνι του Ηρακλείου και την μοιράστηκε μαζί μας ο Μιχάλης Σμυρνάκης.

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