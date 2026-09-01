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GOSSIP - LIFESTYLE

Το Ηράκλειο μας από ψηλά

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clock 07:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H φωτογραφία της ημέρας τραβήχτηκε από το λιμάνι του Ηρακλείου και την μοιράστηκε μαζί μας ο Μιχάλης Σμυρνάκης.

Στείλε τις φωτογραφίες με inbox στην επίσημη σελίδα του ekriti.gr στο Facebook ή με #hashtag στο Instagram #photoekriti.

 

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photoekriti η φωτογραφίας της ημέρας
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