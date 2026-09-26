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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε

Περιπολικό
clock 15:36 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της κατηγορείται ότι έβαλε 58χρονη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από διαφορές που φέρεται να είχε μαζί της.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η 58χρονη τοποθέτησε χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό, στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ, παράλληλα, η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας.

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