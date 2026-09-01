Βρετανία: Ισόβια στον αρχηγό τουρκικής συμμορίας για αιματηρή εκβίαση

Σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη παραμονή 20 ετών στη φυλακή, καταδικάστηκε υψηλόβαθμο μέλος της τουρκικής συμμορίας Hackney Turks στο Λονδίνο, για τον σχεδιασμό δολοφονικής επίθεσης εναντίον άνδρα έξω από το εστιατόριο της οικογένειάς του.

Πίσω από τους πυροβολισμούς βρισκόταν απόπειρα εκβιασμού για 100.000 λίρες, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας σύγκρουσης της συμμορίας με τους αντίπαλους Tottenham Turks.

Ο Μπεϊτουλάχ Γκουντούζ, 40 ετών, καταδικάστηκε από το κακουργιοδικείο Ολντ Μπέιλι, αφού κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία του Ονούρ Γκιουζέλ, 38 ετών, ο πατέρας του οποίου είναι ιδιοκτήτης του γνωστού εστιατορίου Umut 2000, στο Ντάλστον του ανατολικού Λονδίνου.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Γκουντούζ είχε κατηγορήσει αβάσιμα τον Γκιουζέλ ότι κατέβαλε 100.000 λίρες στην αντίπαλη συμμορία και απαίτησε από την οικογένειά του να καταβάλει το ίδιο ποσό.







Ο 38χρονος πυροβολήθηκε στον κορμό, ενώ έκανε διάλειμμα από την εργασία του στο εστιατόριο, στις 20 Ιουνίου 2025. Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, στις οποίες ακούγονται οι κραυγές του όταν δέχεται τη σφαίρα.







Πυροβολισμός μέσα από αυτοκίνητο και τέσσερις εβδομάδες στο νοσοκομείο



Ο δράστης του πυροβολισμού, Ντογάν Όβερ, φαίνεται στο βίντεο να πυροβολεί από το παράθυρο του συνοδηγού ενός λευκού Kia Niro.

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση, το αυτοκίνητο πυρπολήθηκε, ενώ ο Όβερ διέφυγε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Γκιουζέλ επέζησε, αλλά υπέστη σοβαρά τραύματα. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για τέσσερις εβδομάδες και χρειάστηκε να ζει με σάκο στομίας έως ότου υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η εισαγγελέας Κορίν Μπράμγουελ υπογράμμισε ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό, επισημαίνοντας πως ο Γκουντούζ βρισκόταν στο επίκεντρο του εκβιασμού τόσο του Γκιουζέλ όσο και της τοπικής κοινότητας.

«Πληρώστε για να δραστηριοποιείστε στην περιοχή μας»



Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Μαρκ Λούκραφτ συνέδεσε την επίθεση με τον συνεχιζόμενο κύκλο αντεκδικήσεων ανάμεσα στις συμμορίες Hackney Turks και Tottenham Turks.







Όπως ανέφερε, πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό κατά το οποίο άνθρωπος που δεν ανήκε στις αντιμαχόμενες ομάδες βρέθηκε στο επίκεντρο της βίας, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμό που άλλαξε τη ζωή του.

Ο δικαστής επισήμανε ότι η επίθεση στον Γκιουζέλ είχε οικονομικό κίνητρο: να εξαναγκαστούν όσοι θεωρούνταν αντίπαλοι της συμμορίας, αλλά και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή την οποία η ίδια αντιμετώπιζε ως «δική της», να πληρώνουν.

Ο Γκουντούζ αρνήθηκε την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό τη δολοφονία για το διάστημα από τις 16 έως τις 21 Ιουνίου 2025, αλλά κρίθηκε ένοχος μετά τη δίκη του.

Δεν εμφανίστηκε μάλιστα στην ακροαματική διαδικασία για την ανακοίνωση της ποινής του, με τη συνήγορό του, Μιράντα Μουρ, να εξηγεί ότι φοβόταν υπερβολικά να παραστεί αυτοπροσώπως, καθώς ανησυχούσε μήπως δεχθεί επίθεση.







Το δικαστήριο άκουσε ότι η οικογένεια Γκιουζέλ είχε βρεθεί στο στόχαστρο και πριν από την επίθεση του Ιουνίου 2025.

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι του αδελφού του 38χρονου. Δύο ημέρες αργότερα, πέντε πυροβολισμοί έπεσαν εναντίον του εστιατορίου Umut 2000, περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν δεν βρισκόταν κανείς μέσα.

Η υπεράσπιση του Γκουντούζ απέδωσε τα δύο περιστατικά στους Tottenham Turks.

Ο Γκουντούζ και συνεργάτης του φέρονται αρχικά να προσέγγισαν την οικογένεια, ρωτώντας πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Στη συνέχεια, κατηγόρησαν τον πατέρα του Γκιουζέλ ότι είχε δώσει χρήματα στην αντίπαλη συμμορία και απαίτησαν 100.000 λίρες.

Όταν ρωτήθηκε στο δικαστήριο αν η οικογένειά του μπορούσε να συγκεντρώσει το ποσό, ο Γκιουζέλ απάντησε:

«Θα μπορούσαμε να βρούμε τα χρήματα, αλλά γιατί να πληρώσουμε κάποιον; Για ποιον λόγο;».

Το Umut 2000 έχει προταθεί από γνωστούς σεφ και έχει συμπεριληφθεί σε κατάλογο των New York Times με τα 25 πιάτα που αξίζει να δοκιμάσει κανείς στο Λονδίνο.







Η επίθεση που άφησε 9χρονη με σφαίρα στον εγκέφαλο



Ο «πόλεμος» ανάμεσα στις δύο τουρκικές συμμορίες είχε προκαλέσει διεθνή συγκίνηση τον Μάιο του 2024, όταν ένα 9χρονο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς ενώ έτρωγε παγωτό με την οικογένειά του σε εστιατόριο του Ντάλστον.

Ο Γκουντούζ είχε φύγει από το εστιατόριο Evin, στην οδό Kingsland High Street, λίγα λεπτά προτού ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα ανοίξει πυρ εναντίον μελών της συμμορίας του, τα οποία κάθονταν σε εξωτερικό τραπέζι.

Ο δράστης πυροβόλησε έξι φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Τρία μέλη της συμμορίας τραυματίστηκαν, όπως και η 9χρονη, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα. Μια σφαίρα σφηνώθηκε στον εγκέφαλό της.

Για τη συμμετοχή του στην επίθεση είχε καταδικαστεί ο Τζέιβον Ράιλι, 34 ετών, σε ποινή κάθειρξης με ελάχιστη παραμονή 34 ετών στη φυλακή, αφού κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση. Ο άνθρωπος που πυροβόλησε δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η επίθεση είχε οργανωθεί από τους Tottenham Turks ως μέρος της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσής τους με τους Hackney Turks, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως Bombacilar, δηλαδή «βομβιστές» στα τουρκικά.

Η αστυνομία πιστεύει ότι η συγκεκριμένη συμμορία συνδέεται με περισσότερες από 20 δολοφονίες κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.







Ο ίδιος ο Γκουντούζ είχε γίνει στόχος ένοπλης επίθεσης τον Αύγουστο του 2020, όταν μοτοσικλετιστής τον πυροβόλησε στον λαιμό από κοντινή απόσταση. Παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να φτάσει στο γραφείο του δικηγόρου του, έχοντας μαζί του το διαβατήριό του, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία, φερόταν επίσης να έχει υπάρξει συμβόλαιο θανάτου ύψους 200.000 λιρών εναντίον του στην Τουρκία, εξαιτίας της φερόμενης εμπλοκής του στη δολοφονία υψηλόβαθμου μέλους των Tottenham Turks το 2013. Ο Γκουντούζ είχε αθωωθεί για εκείνη τη δολοφονία.

Το ποινικό μητρώο του 40χρονου περιλαμβάνει καταδίκες που χρονολογούνται από το 2008, μεταξύ άλλων για κατοχή επιθετικού όπλου σε δημόσιο χώρο, ναρκωτικά, απειλητική συμπεριφορά, επίθεση σε αστυνομικό και πρόκληση φθορών σε μηχάνημα ρουλέτας, δύο φορές, έπειτα από απώλεια χρημάτων.

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