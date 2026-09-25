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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρίνα Μεμουσάι: "Δεν θέλω ούτε ευρώ από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη"

μαζωνα
clock 22:00 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρίνα Μεμουσάι ξεσπά για όλους εκείνους που την κατηγορούν πως θέλει να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη και πως εκμεταλλεύεται την κόρη της και τη γνωριμία της με τον τραγουδιστή.

«Ως εδώ. Σιώπησα αρκετά. Όχι επειδή δεν είχα τι να απαντήσω, αλλά επειδή πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές στις οποίες ο σεβασμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την ανάγκη μας να σχολιάζουμε έναν άνθρωπο που πενθεί. Δυστυχώς κάποιοι επέλεξαν αυτή τη στιγμή ως άδεια. Τις τελευταίες ημέρες έχω διαβάσει για τον εαυτό μου πράγματα που ξεπερνούν κάθε όριο. Ότι λέω ψέματα. Ότι "στήνω μια ιστορία για δημοσιότητα". Ότι εκμεταλλεύομαι τον θάνατο του Γιώργου. Ότι χρησιμοποιώ το παιδί μου. Ότι θέλω χρήματα. Ότι θέλω ακόμη και την περιουσία ενός νεκρού ανθρώπου», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Έφτασαν στο σημείο να προσβάλλουν την καταγωγή μου, τον άντρα μου, την οικογένειά μου και να δημιουργούν αφηγήσεις χρησιμοποιώντας το όνομα του παιδιού μου, συνοδεύοντάς το με ιστορίες και "πληροφορίες" του παρελθόντος που γεννούν χωρίς κανένα στοιχείο. Εδώ λοιπόν μπαίνει το όριο. Εμένα μπορείτε να με κρίνετε όσο θέλετε. Το παιδί μου όμως δεν θα το χρησιμοποιείτε για να χτίσετε σενάρια. Η Λεάνδρα είναι ένα μικρό παιδί. Δεν σας χρωστάει εξηγήσεις για τη ζωή της. Δεν είναι μέρος κανενός κουτσομπολιού και δεν θα γίνει το εργαλείο κανενός για likes, views και σχόλια. Όσο για αυτούς που αποφάσισαν ότι δήθεν ενδιαφέρονται για την περιουσία του Γιώργου, θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται», πρόσθεσε η πρώην παίκτρια του The Voice.

A post shared by Marina Memousai (@marina_memousai)

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