Ζελένσκι: Ο Τραμπ ενέκρινε την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε πως η Ουκρανία θα λάβει άδεια για την εγχώρια παραγωγή προηγμένων πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Τραμπ του έδωσε την τελική διαβεβαίωση κατά την τελευταία τους συνάντηση. «Ο πρόεδρος Τραμπ μου τόνισε ότι έχει λάβει τελική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot», ανέφερε σε ηχητικό μήνυμα προς δημοσιογράφους.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από διαφορετικές τοποθετήσεις του Τραμπ για το ζήτημα. Τον Ιούλιο είχε χαρακτηρίσει «πολύ καλή» ιδέα τη χορήγηση των σχετικών αδειών στο Κίεβο, προτού στη συνέχεια εμφανιστεί πιο επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές πριν προχωρήσουν σε μια τέτοια απόφαση.

Οι άμεσες ανάγκες του Κιέβου

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων Patriot, οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για την αντιμετώπιση των βαλλιστικών πυραύλων που χρησιμοποιεί η Ρωσία. Οι διαθέσιμες ποσότητες έχουν περιοριστεί ακόμη περισσότερο από τον Φεβρουάριο, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενεπλάκησαν σε πόλεμο με το Ιράν, με αποτέλεσμα να κατευθυνθούν προμήθειες προηγμένων συστημάτων αεράμυνας σε άλλες ανάγκες.

Ωστόσο, ακόμη και εφόσον δοθούν οι άδειες, η δημιουργία της απαραίτητης βιομηχανικής υποδομής στην Ουκρανία αναμένεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο. Ως εκ τούτου, η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της χώρας.

Το Κίεβο ζητά παράλληλα από τους συμμάχους του επείγουσα ενίσχυση ενόψει του χειμώνα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος η Ρωσία να επαναλάβει μαζικές επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των δικτύων ηλεκτροδότησης και θέρμανσης της Ουκρανίας.

Ανάγκη για περισσότερους αναχαιτιστές

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία χρειάζεται περίπου το 5% των αμερικανικών αποθεμάτων πυραύλων αναχαίτισης Patriot προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Για την εξουδετέρωση του συνόλου των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύει η Ρωσία, εκτίμησε ότι θα απαιτούνταν περίπου το 10%.

Παράλληλα με την προσπάθεια εξασφάλισης δυτικών συστημάτων, η Ουκρανία αναπτύσσει και δικές της δυνατότητες αντιμετώπισης βαλλιστικών απειλών. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο εργάζεται πάνω στο εγχώριο σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας Freya, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση της αυτονομίας της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα.

Με πληροφορίες από Euractiv

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