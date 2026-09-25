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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πού εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι νυχτερίδες σύμφωνα με νέα μελέτη

νυχτερίδα
clock 22:24 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι νυχτερίδες είναι γνωστό τοις πάσι πως διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα παγκόσμια οικοσυστήματα, επικονιάζοντας φυτά, διασπείροντας σπόρους και καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες εντόμων. 

Ωστόσο, η εξελικτική τους ιστορία αποτελούσε μέχρι τώρα γρίφο για τους επιστήμονες. Απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα για τις νυχτερίδες, όπως παρουσιάζει σχετικά το Reuters, έρχεται να δώσει η μεγαλύτερη -συγκριτικά- μελέτη συσχέτισης σε όλο το γονίδιο και στα απολιθώματα των θηλαστικών. Τα ευρήματά της δείχνουν ότι οι νυχτερίδες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη πριν από περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια της μαζικής εξαφάνισης των δεινοσαύρων.

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