Πού εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι νυχτερίδες σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι νυχτερίδες είναι γνωστό τοις πάσι πως διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα παγκόσμια οικοσυστήματα, επικονιάζοντας φυτά, διασπείροντας σπόρους και καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες εντόμων.

Ωστόσο, η εξελικτική τους ιστορία αποτελούσε μέχρι τώρα γρίφο για τους επιστήμονες. Απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα για τις νυχτερίδες, όπως παρουσιάζει σχετικά το Reuters, έρχεται να δώσει η μεγαλύτερη -συγκριτικά- μελέτη συσχέτισης σε όλο το γονίδιο και στα απολιθώματα των θηλαστικών. Τα ευρήματά της δείχνουν ότι οι νυχτερίδες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη πριν από περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια της μαζικής εξαφάνισης των δεινοσαύρων.

Οι αρχικές υποθέσεις για τις νυχτερίδες

Το παραπάνω εύρημα, συνεχίζει το Reuters που επικαλείται τη σχετική έρευνα, έρχεται να απορρίψει παλαιότερη υπόθεση για τις νυχτερίδες, που ανέφερε ότι τα θηλαστικά προέρχονταν από τη Βόρεια Αμερική, την Ασία ή την Αφρική.

Για να καταλήξουν στο εν λόγω συμπέρασμα για τις νυχτερίδες, οι ερευνητές συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, συλλογή «υψηλής ποιότητας γονιδιωμάτων νυχτερίδας», καλύπτοντας 103 είδη που αντιπροσωπεύουν και τις 21 αναγνωρισμένες οικογένειες νυχτερίδων. Συνδύασαν αυτά τα δεδομένα με την ανάλυση 44 απολιθωμάτων, για να αποκρυπτογραφήσουν την εξελικτική τους ιστορία και να δημιουργήσουν το «γενεαλογικό δέντρο» των θηλαστικών.

Κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι, όπως και η πτήση, ο ηχοεντοπισμός, δηλαδή το βιολογικό σύστημα που χρησιμοποιούν πολλές νυχτερίδες για να πλοηγούνται στο σκοτάδι και να κυνηγούν ιπτάμενα θηράματα, εξελίχθηκε κοντά στην αυγή της εξέλιξής τους.

«Πιστεύω ότι η ικανότητα να κάνουν και τα δύο, να πετούν και να χρησιμοποιούν ηχοεντοπισμό, ξεκλείδωσε μερικές εντυπωσιακές δυνατότητές, όπως για παράδειγμα, να κυνηγούν τη νύχτα όταν υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός και λιγότεροι θηρευτές. Η πτήση τις ανέβασε στον αέρα. Ο ηχοεντοπισμός τις βοήθησε να κυριαρχήσουν κατά τη νύχτα», δήλωσε η Sonja Vernes, καθηγήτρια βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του St Andrews στη Σκωτία και μία από τις επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Nature.

A landmark collection of bat genomes reveals fresh clues about the evolution of one of the world’s most unusual groups of mammalshttps://t.co/wkv2uSlR15 — nature (@Nature) September 25, 2026