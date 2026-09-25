Κρήτη: Drone της ΕΛ.ΑΣ. «ξεσκέπασε» φυτεία-μαμούθ με 700 δενδρύλλια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, μετά τον εντοπισμό μεγάλης οργανωμένης φυτείας κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις, αξιοποιώντας και τη συνδρομή ειδικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), εντόπισαν σε δύσβατη περιοχή φυτεία στην οποία βρίσκονται περισσότερα από 700 δενδρύλλια κάνναβης.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιούν έρευνες σε δύσβατα σημεία, περάσματα και γύρω από ποιμνιοστάσια, προκειμένου να εντοπίσουν τα άτομα που φέρονται να έχουν αναλάβει την καλλιέργεια και τη φύλαξη της φυτείας.

Το μέγεθος της φυτείας έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες χασισοφυτείες που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αστυνομικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

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