ΠΑΡ.25 Σεπ 2026 18:12
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ Εθνική: Απο την Χερσόνησο στον ΠΟΑ ο Δαμιανάκης

δαμιανακησ
clock 17:54 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μετά από έξι μήνες στη Χερσόνησο, όπου πρόλαβε πάντως να στεφθεί με τους "κόκκινους" Κυπελλούχος ΕΠΣΗ και να πανηγυρίσει την άνοδο στην Γ' Εθνική, ο Μπάμπης Δαμιανάκης φορά ξανά τα πράσινα, επιστρέφοντας στον ΠΟΑ!

Για εκείνον το Ατσαλένιο είναι πολύ γνώριμο περιβάλλον, καθώς αγωνίστηκε εκεί για 3.5 χρόνια από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2026 και η επιστροφή του έχει φέρει μεγάλη ικανοποίηση.



Η ανακοίνωση του ΠΟΑ

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Α με χαρά ανακοινώνει πως ο Μπάμπης Δαμιανάκης είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας μας.



Ο έμπειρος αμυντικός επιστρέφει στο Ατσαλένιο και θα συμβάλει στην προσπάθεια στη Γ’ Εθνική, για να πετύχουμε τους στόχους μας.



Μπάμπη, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια του Π.Ο.Α.! Καλή σεζόν, με υγεία και πολλές επιτυχίες!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ποα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis