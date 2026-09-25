Γ Εθνική: Απο την Χερσόνησο στον ΠΟΑ ο Δαμιανάκης

Μετά από έξι μήνες στη Χερσόνησο, όπου πρόλαβε πάντως να στεφθεί με τους "κόκκινους" Κυπελλούχος ΕΠΣΗ και να πανηγυρίσει την άνοδο στην Γ' Εθνική, ο Μπάμπης Δαμιανάκης φορά ξανά τα πράσινα, επιστρέφοντας στον ΠΟΑ!

Για εκείνον το Ατσαλένιο είναι πολύ γνώριμο περιβάλλον, καθώς αγωνίστηκε εκεί για 3.5 χρόνια από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2026 και η επιστροφή του έχει φέρει μεγάλη ικανοποίηση.







Η ανακοίνωση του ΠΟΑ

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Α με χαρά ανακοινώνει πως ο Μπάμπης Δαμιανάκης είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας μας.







Ο έμπειρος αμυντικός επιστρέφει στο Ατσαλένιο και θα συμβάλει στην προσπάθεια στη Γ’ Εθνική, για να πετύχουμε τους στόχους μας.







Μπάμπη, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια του Π.Ο.Α.! Καλή σεζόν, με υγεία και πολλές επιτυχίες!