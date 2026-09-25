Μαμουλάκης: Η κυβέρνηση πετάει τα εκατομμύρια από το παράθυρο και ο ανάδοχος περιμένει από κάτω (video)

Την εκτόξευση του λογαριασμού κατασκευής του τμήματος του ΒΟΑΚ Χερσόνησος – Νεάπολη, καθώς και τους κινδύνους για το μεγάλο τμήμα που ακολουθεί, το Χανιά – Ηράκλειο, ανέδειξε ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών η οποία συζητήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25/9.





Ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρθηκε στην μεγάλη καθυστέρηση του έργου των 447 ημερών που κοστίζει στους Έλληνες φορολογούμενους 97.000.000 ευρώ, επιπλέον του αρχικού κόστους, καθώς και στη δομική ανακολουθία της κυβέρνησης, όταν έσπευσε ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2023 να συμβασιοποιήσει ένα έργο που ήταν ανώριμο. Αυτή η ανωριμότητα με υπαιτιότητα του Δημοσίου, κοστίζει. Γενικότερα, το φαινόμενο των αξιώσεων, των διαφυγόντων κερδών, των σταλιών, έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις τα επτά χρόνια διοίκησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όπως τόνισε ο Χάρης Μαμουλάκης, οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν πληρώσει ή θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για καθυστερήσεις έργων, με υπαιτιότητα της κυβέρνησης.

Ο Χάρης Μαμουλάκης επεσήμανε ότι με αυτά τα χρήματα που θα πληρώσει το Δημόσιο επιπλέον στον ανάδοχο, θα μπορούσαν να είχαν κατασκευαστεί σημαντικά αναπτυξιακά έργα στην Κρήτη, έργα οδικής ασφάλειας, σχολικά κτίρια, εγγειοβελτιωτικά, κ.α., αντί να πετάει η κυβέρνηση τα εκατομμύρια από το παράθυρο και να τα παίρνει ο εργολάβος από κάτω. Επίσης, έθεσε τον αντίστοιχο κίνδυνο καταβολής πολύ μεγαλύτερων αποζημιώσεων στο μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ, το Χανιά – Ηράκλειο που αποτελεί το 84% του έργου του ΒΟΑΚ, όπου υπεγράφη η σύμβαση πριν από ενάμισι χρόνο, εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος σε τρεις κόμβους για να εισπράττονται σκιώδη διόδια αλλά έχουμε μηδέν εκτέλεση έργου και υπάρχει φόβος αξιώσεων για ποσά άνω του 1 δισ. ευρώ και ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματα:





1. Για ποιο λόγο αποφασίστηκε η συμβασιοποίηση του έργου τον Απρίλιο του 2023 ενώ δεν είχε ωριμάσει ακόμα η διαδικασία κήρυξης απαλλοτριώσεων;

2. Έχουν ολοκληρωθεί οι κηρύξεις απαλλοτριώσεων που σχετίζονται με το έργο κατασκευής του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ ή ενδέχεται να ακολουθήσουν εκ νέου μεταθέσεις προγραμματισμένων ημερομηνιών σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης Σύμπραξης με αποτέλεσμα τις εκ νέου αποζημιώσεις του ΙΦΣ και του Κατασκευαστή;

3. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου προκειμένου να μη τεθούν σε κίνδυνο οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

4. Πως τεκμαίρεται η τήρηση της Αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στο σχεδιασμό και την υλοποίησή της Σύμβασης Σύμπραξης για το έργο: «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.»;





Υπενθυμίζεται ότι με την Επίκαιρη Ερώτηση, ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρθηκε και στο ιστορικό του έργου, όπου η προσφορά του αναδόχου ήταν 188.650.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η συμβολής του Δημοσίου 90.000.000 ευρώ και η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και τον συνολικό προϋπολογισμό 345.526.000 ευρώ, μαζί με τις Πληρωμές Διαθεσιμότητας από Εθνικούς Πόρους κατά την περίοδο Υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο λογαριασμός του έργου φαίνεται να φουσκώνει σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, στις 7/10/25 μετατέθηκαν:

Α) Η προγραμματισμένη ημερομηνία διαθεσιμότητας υπηρεσιών, από τις 21/4/2027 στις 11/7/2028.

Β) Η απώτερη ημερομηνία, που αρχικώς είχε οριστεί για τις 21/4/2028 στις 11/7/2029, χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ).

Παράλληλα, έγινε αποδεκτό το δικαίωμα αποζημίωσης του ΙΦΣ για αυξημένες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης παράδοσης των χώρων κατασκευής του έργου. Η εκτιμώμενη μεταβολή κόστους σύμπραξης, ανήλθε στα 124.523.000,00 ευρώ (πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, εφόσον εφαρμόζεται), εκ των οποίων ποσό 112.323.000,00 ευρώ (πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, εφόσον εφαρμόζεται) αφορά στον κατασκευαστή και ποσό 12.200.000 ευρώ προ ΦΠΑ, αφορά στον ΙΦΣ.

Στη συνέχεια, στις 21/7/2026, έγινε αποδεκτό μερικώς το αίτημα αποζημίωσης του ΙΦΣ λόγω αυξημένων δαπανών (θετικές ζημιές) εξαιτίας της παράτασης της προγραμματισμένης ημερομηνίας διαθεσιμότητας υπηρεσιών, συνολικού ύψους 97.009.450 ευρώ.

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