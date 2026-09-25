Athletic: «Κρίθηκε ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι για τις οικονομικές παραβιάσεις» - Διαψεύδει ο σύλλογος

Ένοχη για το σύνολο σχεδόν των 115 κατηγοριών, που αφορούν οικονομικές παραβιάσεις, έκρινε η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League τη Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με δημοσίευμα του "Athletic". Ο αγγλικός σύλλογος, με τη σειρά του, διαψεύδει το ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, υπενθυμίζοντας ότι έχουν συμφωνηθεί όροι εμπιστευτικότητας. «Ο σύλλογος έχει τηρήσει με συνέπεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες επί οκτώ έτη, με την πεποίθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Διοίκηση της Premier League θα ενεργούσαν ως ανεξάρτητη, αμερόληπτη και δίκαιη ρυθμιστική αρχή, απαλλαγμένη από μεροληπτικές επιρροές» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Σίτι.

Πάντως, πηγές που επικαλείται το BBC αναφέρουν ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η απόφαση έχει ληφθεί, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι είναι αποφασισμένη να καταθέσει έφεση, σε περίπτωση καταδίκης της.