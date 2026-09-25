Η καρδιά του ευρωπαϊκού Beach Tennis χτυπά στην Χερσόνησο

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Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Beach Tennis 2026 διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Lyttos Beach στη Χερσόνησο, όπου έχει δημιουργηθεί ειδική εγκατάσταση για τις ανάγκες των αγώνων οι οποίοι ολοκληρώνονται την Κυριακή.

Συνολικά 230 αθλητές και αθλήτριες ταξίδεψαν στην Κρήτη για τη διοργάνωση, εκ των οποίων 106 συμμετείχαν στις ηλικιακές κατηγορίες και περισσότεροι από 120 στο επαγγελματικό σκέλος.

Οι αγώνες των Juniors ολοκληρώθηκαν ήδη, με την Ισπανία να κυριαρχεί στις μικρές ηλικίες, κατακτώντας τέσσερα από τα έξι χρυσά μετάλλια και συνολικά οκτώ από τα 18 μετάλλια που δόθηκαν.

Πλέον το ενδιαφέρον έχει μεταφερθεί στο κυρίως ταμπλό Ανδρών και Γυναικών, που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27 του μήνα.

Με 12 αθλητές η Ελλάδα

Η Ελλάδα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό με εξαμελή ομάδα ανδρών και αντίστοιχη γυναικών.

Στην ανδρική ομάδα βρίσκονται οι Γεώργιος Καραβασίλης, Ιωσήφ Παττάκος, Παύλος Αλεξίας, Παναγιώτης Σβήγκας, Ιάσονας Γαβαλάς και Νικόλαος Γιούτσος.

Στις γυναίκες την Ελλάδα εκπροσωπούν οι Αλεξάνδρα Τσικά, Βασιλική Μυρωνίδη, Μαρία Ρόζου, Μαρία Βασιλειάδη, Σοφία Δέδε και Βασιλική Μπαλάσκα.

Αρχηγός της ελληνικής αποστολής είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τεχνικός σύμβουλος ο Ιορδάνης Σγούρος.

Μερικά από τα κορυφαία ονόματα του κόσμου στην Κρήτη

Το επίπεδο της διοργάνωσης αποτυπώνεται και στα ονόματα που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Χερσόνησο.

Στους άνδρες συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Γάλλοι Nicolas Gianotti και Mathieu Guegano, με τον Gianotti να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά και οι Ιταλοί Mattia Spoto και Niccolo Gasparri.

Στο γυναικείο ταμπλό βρίσκονται οι περσινές πρωταθλήτριες Nicole Nobile και Veronica Casadei, αυτή τη φορά με διαφορετικές συμπαίκτριες, ενώ συνολικά αρκετές αθλήτριες του Top 40 της παγκόσμιας κατάταξης αγωνίζονται στην Κρήτη.

Πρόκειται για τη 19η διοργάνωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.