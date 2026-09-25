Οι μεγάλες ευρωπαϊκές λίγκες ζητούν μεταρρυθμίσεις στη FIFA

Ριζικές μεταρρυθμίσεις στη FIFA ζητούν με κοινή ανακοίνωση τους οι τέσσερις ισχυρότερες ευρωπαϊκές λίγκες, υποστηρίζοντας ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Η αγγλική Premier League, η γερμανική Bundesliga, η ιταλική Serie A και η ισπανική LaLiga εξέφρασαν την άποψη ότι η παγκόσμια συνομοσπονδία χρειάζεται ισχυρότερους μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης εξουσιών, σαφή καταστατικά όρια και μεγαλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των ρυθμιστικών και των εμπορικών δραστηριοτήτων της.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη συντονισμένη αντίδραση των τεσσάρων ισχυρών λιγκών, αφότου ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εγκατέλειψε νωρίτερα φέτος την προσπάθεια προώθησης ενός πρότζεκτ που προέβλεπε εξωτερικές επενδύσεις στις εμπορικές δραστηριότητες της FIFA, σχέδιο που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να αποτελεί την κορυφαία στιγμή του αθλήματός μας, αλλά τα θεμέλια του ποδοσφαίρου διατηρούνται ζωντανά εβδομάδα με την εβδομάδα, σε γεμάτα γήπεδα και τοπικές κοινωνίες, από αφοσιωμένους παίκτες, φιλάθλους, συλλόγους και πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο» ανέφερει η κοινή δήλωση και συνεχίζει: «Τα μακρόχρονα θεμέλια του ποδοσφαίρου απειλούνται τα τελευταία χρόνια από ένα θεμελιώδες πρόβλημα διακυβέρνησης, κατά το οποίο ο πρόεδρος της FIFA προώθησε ενεργά ιδέες εκμετάλλευσης αντί να προστατεύσει το άθλημα από αυτές. Και ενώ τα ενδιαφερόμενα μέρη του ποδοσφαίρου επέβαλαν τελικά την απόσυρση του σχεδίου "FIFA Forward Enterprise (FFE)", οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό εξακολουθούν να υφίστανται».

Οι σχέσεις μεταξύ της FIFA και των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω διαφωνιών σχετικά με τη διεύρυνση των διεθνών διοργανώσεων. Οι σύλλογοι και τα εθνικά πρωταθλήματα έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα ότι ο αυξανόμενος αριθμός διοργανώσεων υπό την αιγίδα της FIFA επιβαρύνει επιπλέον τους παίκτες και απειλεί την αξία των εθνικών πρωταθλημάτων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ινφαντίνο επιχείρησε να απαντήσει στην κριτική μέσω επιστολής προς το Συμβούλιο της FIFA και τους προέδρους και των 211 ομοσπονδιών-μελών, προτείνοντας στο Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάθεσης μιας ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης του πλαισίου διακυβέρνησης της FIFA για τις μεγάλες στρατηγικές πρωτοβουλίες. Πρότεινε επίσης τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ενώ δήλωσε ότι παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην ηγεσία της FIFA.

«Ο πρόεδρος της FIFA αναγνώρισε πλέον την ανάγκη για μεταρρύθμιση, ωστόσο δεν αρκεί να εξετάζονται επιφανειακές αλλαγές διαδικαστικού χαρακτήρα στον απόηχο της υπόθεσης FFE. Απαιτείται ουσιαστική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης για την αποκατάσταση σαφών καταστατικών ορίων εντός της FIFA, καθώς και για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης ότι τα μεμονωμένα πειθαρχικά ζητήματα παραμένουν αποδεδειγμένα θωρακισμένα απέναντι σε πολιτικές παρεμβάσεις» αναφέρει η ανακοίνωση των τεσσάρων λιγκών, οι οποίες καλούν τη FIFA να δώσει ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων στα εμπλεκόμενα μέρη, να συστήσει μόνιμο όργανο εκπροσώπησης των βασικών φορέων -συμπεριλαμβανομένων εθνικών ομοσπονδιών, λιγκών, συλλόγων και ποδοσφαιριστών τόσο από το ανδρικό όσο και από το γυναικείο ποδόσφαιρο-, να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να προστατεύσει τον ρυθμιστικό ρόλο της FIFA από την εμπορική δραστηριότητά της.

«Το μέλλον της FIFA αφορά όλους όσοι νοιάζονται για το ποδόσφαιρο, καθώς το άθλημά μας δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο εάν υπονομεύονται τα θεμέλιά του» υπογραμμίζουν και συνεχίζουν: «Το πρόβλημα διακυβέρνησης της FIFA υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο ενός και μόνο ατόμου. Το ευρύτερο ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος της FIFA θα πρέπει να ασκεί ταυτόχρονα τέτοιας έκτασης ρυθμιστική, εμπορική και πολιτική εξουσία, χωρίς να υφίστανται αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και ισορροπίας, συμπεριλαμβανομένης της σύμφωνης γνώμης των εμπλεκόμενων μερών. Πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, στον απόηχο ποινικών διώξεων κατά ανώτερων αξιωματούχων του ποδοσφαίρου, η διαδικασία μεταρρύθμισης της ίδιας της FIFA αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, το ποδόσφαιρο βρέθηκε αντιμέτωπο με μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας στην ιστορία της FIFA».