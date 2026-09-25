«Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών» επιστρέφει

Μπροστά στη χαρακτηριστική στρογγυλή πόρτα του σπιτιού του στο Σάιρ, ο Φρόντο Μπάγκινς εμφανίζεται ξανά στη Μέση Γη. Το στούντιο της Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα μέσα από το Tik Tok, τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας "o Άρχοντας των Δαχτυλιδιών" : Το κυνήγι του Γκόλουμ» (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»), προσφέροντας την πρώτη εικόνα του Ελάιζα Γουντ που επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο. Κι ενώ φαίνεται μόνο η πλάτη του ηθοποιού, το στιγμιότυπο αρκεί για να ξυπνήσει τις μνήμες της αρχικής κινηματογραφικής τριλογίας.

Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η νέα ταινία δεν αποτελεί συνέχεια της αρχικής τριλογίας. Η ιστορία εκτυλίσσεται πριν από τα γεγονότα του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» και επικεντρώνεται στην αναζήτηση του Γκόλουμ, καθώς οι ήρωες προσπαθούν να ανακαλύψουν τι γνωρίζει για το Ενα Δαχτυλίδι, πριν ο Σάουρον εντοπίσει τα ίχνη του.

Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Σεπτεμβρίου, την Ημέρα του Χόμπιτ, μαζί με μια σειρά από στιγμιότυπα των γυρισμάτων. Σε αυτά εμφανίζονται το Σάιρ, Χόμπιτ, μεγάλες κολοκύθες και ο Αντι Σέρκις πίσω από την κάμερα. Ο Σέρκις σκηνοθετεί την ταινία και επιστρέφει παράλληλα στον ρόλο του Γκόλουμ, ενώ η νέα ιστορία υπόσχεται να φωτίσει άγνωστες πλευρές του κόσμου του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Η παρουσία του Φρόντο στις φωτογραφίες αποτελεί έναν σαφή συνδετικό κρίκο με την αρχική τριλογία, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η νέα ταινία θα επικεντρωθεί στον ίδιο. Στο πλευρό του Γουντ επιστρέφει και ο Ιαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ ο Γκρίζος, ενώ στο καστ συναντάμε ακόμη τον Λι Πέις, ο οποίoς επαναλαμβάνει τον ρόλο του Θράντουιλ.

Ανάμεσα στις νέες προσθήκες ξεχωρίζει ο Τζέιμι Ντόρναν, ο οποίος θα υποδυθεί έναν νεότερο Αραγκορν, γνωστό τότε ως Στράιντερ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Βίγκο Μόρτενσεν. Ο Λίο Γούνταλ (The White Lotus) θα ενσαρκώσει τον Χάλβαρντ, έναν ακόμη δασοφύλακα των Ντούνενταϊν.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου του 2027.

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