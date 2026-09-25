Σάλος με δήλωση εκδότη από την Κομοτηνή σε τουρκικό κανάλι: «Δεν μου αρέσει ο όρος ελληνικά νησιά»

Νέα διάσταση παίρνει η τουρκική προκλητικότητα, αυτή τη φορά μέσα από ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση από την Κομοτηνή, με τον εκδότη της τουρκόφωνης εφημερίδας «Birlik», Ιλχάν Ταχσίν, να δηλώνει σε τουρκικό δίκτυο ότι δεν χρησιμοποιεί τον όρο «ελληνικά νησιά». Η τοποθέτηση έγινε στο A Haber, ενώ ο αντιστράτηγος ε.α. και στρατιωτικός αναλυτής Λάζαρος Καμπουρίδης επισημαίνει ότι η υπόθεση θα πρέπει πλέον να απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και να ακολουθηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Δεν αναγνωρίζει ελληνική κυριαρχία στα νησιά

Ο Ιλχάν Ταχσίν, ο οποίος εμφανίστηκε ως ανταποκριτής του A Haber, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης στα νησιά του Αιγαίου, επιλέγοντας να ξεκαθαρίσει ότι αποφεύγει συγκεκριμένα την ονομασία «ελληνικά νησιά». Όπως εξήγησε, δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη διατύπωση, καθώς θεωρεί ότι με τη χρήση της αναγνωρίζεται η ελληνική κυριαρχία στα νησιά.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η συζήτηση δεν αφορά πλέον απλώς τη διαφορετική ορολογία που χρησιμοποιείται σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά μια δημόσια δήλωση σε τουρκικό μέσο που συνδέει ευθέως την ονομασία των νησιών με το ζήτημα της κυριαρχίας. Η εμφάνιση του Ταχσίν έρχεται, μάλιστα, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική ρητορική για το Αιγαίο παραμένει ιδιαίτερα επιθετική.

Το φάσμα των τουρκικών προκλήσεων

Το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει επαναφέρει με ένταση ζητήματα που αφορούν την ελληνική κυριαρχία και τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε πρόσφατα «απειλή» για την Τουρκία τη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά, επαναφέροντας τις πάγιες τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα έχει μεταφέρει την ένταση και στο επίπεδο της στρατιωτικής ανάπτυξης απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών μετακινήθηκε στο Σόκε, απέναντι από τη Σάμο, με το A Haber να παρουσιάζει την κίνηση ως μήνυμα προς την Ελλάδα και να συνδέει τη μεταστάθμευση με τις εξελίξεις στο Αιγαίο.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι δηλώσεις του απόστρατου Τούρκου αντιναυάρχου Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο οποίος έχει υποστηρίξει ακόμη και τη δυνατότητα προληπτικής πολεμικής δράσης κατά ελληνικών νησιών, συνδέοντας την τοποθέτηση ελληνικών αμυντικών συστημάτων με υποτιθέμενες παραβιάσεις διεθνών συνθηκών. Στο στόχαστρο αυτής της ρητορικής βρέθηκε πρόσφατα και η βραχονησίδα Χήνα στη Ρόδο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η δημόσια δήλωση του Ιλχάν Ταχσίν στο A Haber αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς γίνεται από την Κομοτηνή, σε μια περιοχή με ξεχωριστή γεωπολιτική και εθνική σημασία. Η υπόθεση, όπως επισημαίνει ο Λάζαρος Καμπουρίδης, δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί απλώς ως ακόμη μία τηλεοπτική τοποθέτηση, αλλά να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες συστάσεις και διαδικασίες.

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