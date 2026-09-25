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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαλέσκου για Κωνσταντάρα: «Επόμενη ερώτηση, εγώ έχω μάθει να παίζω ομαδικά»

μαλέσκου
clock 17:00 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου πέρσι παρουσιάζαν μαζί εκπομπή.  Ωστόσο πλέον ο καθένας έχει τραβήξει τον δικό του τηλεοπτικό δρόμο.

Η παρουσιάστρια μιλώντας στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι αρνήθηκε να μιλήσει για τον πρώην συνεργάτη της, Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν κάποια στιγμή αν θα στείλει μήνυμα στον πρώην συνεργάτης της για να του ευχηθεί «καλή επιτυχία» όταν ξεκινήσει η εκπομπή του κι εκείνη τους ζήτησε να της κάνουν άλλη ερώτηση.

«”Επόμενη ερώτηση. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι team player. Το θέμα είναι ότι όταν το έχεις και το θέλεις, ό,τι ρόλο κι αν έχεις τυπικά, ουσιαστικά, να είσαι ένας ωραίος συνεργάτης και κυρίως ένας όμορφος άνθρωπος. Φέτος έχω πολλούς όμορφους ανθρώπους, οπότε ανθίζω», είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

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