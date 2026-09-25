Ηράκλειο - ΣΕΑΑΝ: Η ιδιωτικοποίηση των μεταφορών βάζει σε κίνδυνο τις ζωές των μαθητών ΑμεΑ

Το πρόσφατο, σοβαρό περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας μαθητής ΑμεΑ κατάπιε ένα αντικείμενο μέσα στο σχολικό όχημα, φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο τις καταγγελίες που κάνει εδώ και καιρό η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων.

Όπως τονίζει η ΣΕΑΑΝ, η απόφαση του κράτους και της Περιφέρειας να αναθέτουν τη μεταφορά των μαθητών σε ιδιωτικές εταιρείες—παρά τα εκατομμύρια ευρώ των χρηματοδοτήσεων—αφήνει τα παιδιά εκτεθειμένα σε τεράστιους κινδύνους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές βρίσκονται σε ένα ταξί μόνο με τον οδηγό, χωρίς καμία απολύτως εξειδικευμένη συνοδεία.

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων:

Το περιστατικό με τον μαθητή στην πόλη μας που κατάπιε την κάλτσα του, ενώ μεταφερόταν προς το ειδικό σχολείο, αναδεικνύει με τον χειρότερο τρόπο την επικινδυνότητα στην οποία βρίσκονται οι μαθητές στα ειδικά σχολεία.

Δυστυχώς από τη στιγμή που την μεταφορά των μαθητών την αναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες, θα έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα, παρά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια με εκατομμύρια ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει σύνοδος για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες ή βρίσκονται σε ένα ταξί μόνο με τον οδηγό.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ειδική αγωγή στο Ηράκλειο βρίσκεται στο «κόκκινο». Από τη μια, η μεταφορά των μαθητών που οδηγεί σε τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά. Από την άλλη, οι ανεπαρκείς κτηριακές υποδομές, η αγνόηση της ανάγκης για ίδρυση νέων ειδικών νηπιαγωγείων και δημοτικών, τα δύο μεγάλα ειδικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ να στεγάζονται σε containers που πέρυσι πλημμύρισαν, «σχολεία» που δεν έχουν καν στέγαστρο, δίπλα στο αεροδρόμιο, με πολύ λιγότερους χώρους από όσους χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών μαθητών, εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση για τα ΑμεΑ και τις οικογένειες μας.

ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ;

Ήρθε η ώρα για να ανοίξει το θέμα τις πραγματικής ασφάλειας των μαθητών της ειδικής αγωγής. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι συνοδοί για κάθε μέσο μεταφοράς που μεταφέρει μαθητές με αναπηρία στα ειδικά σχολεία. Εκτός από την μεταφορά τους, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια τους ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν σχέδια διαφυγής σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς, ειδικότερα για μαθητές με κινητικές αναπηρίες σε αμαξίδιο.

Το πολύ σοβαρό περιστατικό με το συγκεκριμένο μαθητή ανέδειξε όμως ακόμη την τραγική ανεπάρκεια και υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Επί ώρες ο μαθητής δεν μπορούσε να χειρουργηθεί για να γίνει αφαίρεση της κάλτσας, εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο.

Η μεταφορά και ο έλεγχος της ασφάλειας των μαθητών δεν μπορεί να βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο περιστατικό, που δυστυχώς θα έρθει αναπόφευκτα, από τη στιγμή που οι ανάγκες των μαθητών στα ειδικά σχολεία αντιμετωπίζονται ως κόστος.

Η Επιτροπή Αγώνα της ΣΕΑΑν Ηρακλείου, μαζί με την Ένωση Γονέων Δ. Ηρακλείου και την Αγωνιστική Συσπείρωση ΕΕΠ-ΕΒΠ, με κινητοποίηση που πραγματοποιήσαμε στα Λιοντάρια στις 23 Μαΐου 2026, αναδείξαμε τις ελλείψεις στην ειδική αγωγή και διεκδικήσαμε να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών μας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν γνώριζε.

Στον ίδιο δρόμο βαδίζουμε. Με τις κινητοποιήσεις, την οργάνωση μας, όλοι μαζί ΑμεΑ, γονείς, εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό, είναι τώρα η ώρα να απαιτήσουμε από το Κράτος και την κυβέρνηση, την Περιφέρεια και τους δήμους της ΠΕ Ηρακλείου ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:

Αποκλειστικά δημόσια υπηρεσία που θα αναλάβει την δωρεάν μεταφορά των μαθητών με αναπηρία και θα λειτουργεί με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Με εξειδικευμένους συνοδούς σε όλα τα οχήματα, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Οι ζωές μας δεν μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους οφέλους. Δεν θα κινδυνέψουν τα παιδιά μας κι εμείς επειδή κάποιοι θεωρούν την ασφάλεια «μη ανταποδοτική δαπάνη».

Γενναία στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις βιώνουμε στο πετσί μας τι σημαίνει σακατεμένο Ε.Σ.Υ.

Χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα ειδικά σχολεία. Όχι άλλα επικίνδυνα κτήρια για τους μαθητές με αναπηρία. Απαιτούμε τώρα την δημιουργία στεγάστρου στα ειδικά σχολεία ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ, για τα οποία ο δήμος δηλώνει αδυναμία κάλυψης του ποσού. Σε ένα δήμο που χρήματα διατίθενται για να ωφεληθεί μόνο ο τουρισμός, ενώ οι λαϊκές ανάγκες πάνε περίπατο.

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