"Ήταν δώρα γάμου" είπε για καταθέσεις 14.632 ευρώ και "έφαγε" τσουχτερό πρόστιμο

Τα χρήματα που υποστήριξε ότι συγκέντρωσε από τα γαμήλια δώρα συγγενών και φίλων δεν κατάφερε να δικαιολογήσει φορολογούμενος, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με φορολογικό καταλογισμό συνολικού ύψους 21.223 ευρώ. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκαν τραπεζικές καταθέσεις 14.632 ευρώ, τις οποίες ο ίδιος απέδωσε στον γάμο του.Η υπόθεση ξεκίνησε από έλεγχο της ΔΟΥ Δράμας στους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορολογούμενου. Οι ελεγκτές εντόπισαν πιστώσεις που, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί. Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, υποστηρίζοντας ότι τα επίμαχα ποσά είχαν προέλθει από χρηματικά δώρα που έλαβε για τον γάμο του.

Μάλιστα, προκειμένου να ενισχύσει τον ισχυρισμό του, προσκόμισε και πιστοποιητικό που αποδείκνυε ότι είχε τελέσει γάμο. Το στοιχείο αυτό, όμως, δεν κρίθηκε αρκετό από τη ΔΕΔ, καθώς οι τραπεζικές κινήσεις που εξετάστηκαν δεν ταίριαζαν χρονικά με την περίοδο κατά την οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν γαμήλια δώρα.Οι καταθέσεις δεν είχαν πραγματοποιηθεί συγκεντρωμένα γύρω από την ημερομηνία του γάμου.

Αντίθετα, εμφανίζονταν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με κάποιες να έχουν γίνει αρκετούς μήνες πριν από την τέλεση του γάμου και άλλες αρκετό διάστημα μετά. Παράλληλα, υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση και στα ποσά των καταθέσεων. Στους λογαριασμούς καταγράφηκαν πιστώσεις των 20, των 30 και των 50 ευρώ, αλλά και πολύ μεγαλύτερα ποσά, όπως 1.000 ευρώ, 1.757,84 ευρώ και 6.000 ευρώ.

Η ΔΕΔ εξέτασε την υπόθεση με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση όταν ένας φορολογούμενος επικαλείται χρήματα από λίστα γάμου ή χρηματικά δώρα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ως εύλογο χρονικό διάστημα η περίοδος έως δύο μήνες πριν από τον γάμο και έως έναν μήνα μετά. Από το σύνολο των 14.632,26 ευρώ, μόλις δύο καταθέσεις είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η μία ήταν ύψους 156,82 ευρώ και η δεύτερη έφτανε τα 1.757,84 ευρώ.

Ούτε όμως αυτές οι δύο συναλλαγές έγιναν δεκτές αυτομάτως ως γαμήλια δώρα. Οι ελεγκτές εξέτασαν συνολικά τις συναλλαγές και διαπίστωσαν ότι ορισμένα από τα ίδια πρόσωπα που είχαν καταθέσει χρήματα κοντά στην ημερομηνία του γάμου είχαν κάνει και άλλες καταθέσεις στον ίδιο φορολογούμενο, σε διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στο ίδιο έτος.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός καταθέτη, ο οποίος εμφανιζόταν να έχει πραγματοποιήσει συνολικά επτά διαφορετικές καταθέσεις, συνολικού ύψους 2.507 ευρώ, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ένα ακόμη στοιχείο που συνεκτίμησε η ΔΕΔ ήταν ότι οι συγκεκριμένες πιστώσεις περιλάμβαναν δεκαδικά ποσά. Με βάση την κοινή πείρα και λογική, κρίθηκε ότι οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ένα ενιαίο γαμήλιο δώρο που καταβλήθηκε τμηματικά και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Έτσι, ο ισχυρισμός του φορολογούμενου ότι τα 14.632,26 ευρώ αποτελούσαν χρήματα από τα γαμήλια δώρα απορρίφθηκε. Παράλληλα, κατά τον έλεγχο είχαν εντοπιστεί και άλλες τραπεζικές πιστώσεις, για τις οποίες ζητήθηκε να δοθεί επαρκής αιτιολόγηση. Καθώς ο φορολογούμενος δεν κατάφερε να τεκμηριώσει την προέλευση και αυτών των ποσών, η φορολογική διαφορά παρέμεινε και ο συνολικός καταλογισμός διαμορφώθηκε τελικά στα 21.223 ευρώ.

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