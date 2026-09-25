Κρήτη: Τα ξενοδοχεία στο πλευρό της Caretta caretta με τη σφραγίδα του ΑΡΧΕΛΩΝ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά της σχέσης του τουρισμού με τους φυσικούς θησαυρούς της Κρήτης: τη δυνατότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να συμβάλουν ενεργά στην προστασία των παραλιών όπου κάθε καλοκαίρι επιστρέφει η Caretta caretta για να γεννήσει.





Οκτώ ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης έλαβαν φέτος την πιστοποίηση «Turtle-Friendly Hotel», στο πλαίσιο του προγράμματος TUI Turtle Aid Greece, που υλοποιείται από το TUI Care Foundation σε συνεργασία με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, με στόχο την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους και την ενίσχυση της συμμετοχής του τουριστικού κλάδου στις προσπάθειες διατήρησης. Η πιστοποίηση «Turtle-Friendly Hotel» απονέμεται σε ξενοδοχεία που ακολουθούν ορισμένα κριτήρια και εφαρμόζουν πρακτικές με στόχο την προστασία των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και τη μείωση των επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας στους παράκτιους βιότοπους.





Οι τελετές απονομής πραγματοποιήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου στην παραλία του Κάτω Σταλού Χανίων και στις 7 Σεπτεμβρίου στην παραλία Αδελιανός Κάμπος στο Ρέθυμνο, δηλαδή σε παραλίες όπου κάθε χρόνο οι θαλάσσιες χελώνες επιστρέφουν για να γεννήσουν τα αυγά τους. Την πιστοποίηση έλαβαν 5 ξενοδοχειακές μονάδες των Χανίων και 3 ξενοδοχειακές μονάδες του Ρεθύμνου:

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· Aquila Rithymna Beach Hotel, Αδελιανός Κάμπος Ρεθύμνου

· Caldera Beach Hotel, Γεράνι Χανίων

· Caldera Creta Paradise Resort, Γεράνι Χανίων

· Euphoria Resort, Κολυμπάρι Χανίων

· Geraniotis Hotel & Resort, Πλατανιάς Χανίων

· Grecotel Caramel Resort, Αδελιανός Κάμπος Ρεθύμνου

· Grecotel Creta Palace Resort, Μισίρια Ρεθύμνου

· Mike Hotels & Apartments, Μάλεμε Χανίων

Στην εκδήλωση στα Χανιά παρευρέθηκαν περίπου 60 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Διευθυντής του Euphoria Resort κ. Γρηγόρης Τζανουδάκης και η Front Office Manager του Geraniotis Resort κα Αλεξάνδρα Κονταράκη. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Γιάννης Δρακάκης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σταλού κ. Πολυχρόνης Δασκαλάκης.





«Η προστασία των θαλάσσιων χελωνών αποτελεί μία από τις βασικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που υποστηρίζει το TUI Care Foundation στην Ελλάδα. Αυτή την εβδομάδα, είχαμε τη χαρά να τιμήσουμε τους εξαιρετικούς συνεργαζόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους για τη δέσμευσή τους στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών», είπε ο εκπρόσωπος της TUI κ. Mike Kwaaitaal.





Στην εκδήλωση του Ρεθύμνου το Aquila Rithymna Beach εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής κ. Κώστας Δαμανάκης και η Guest Relations κα Μαρία Ταβλαρίου, το Grecotel Creta Palace ο Γενικός Διευθυντής κ. Χαράλαμπος Γιαλιτάκης και το Grecotel Caramel η κα Μαρία Γυφτοπούλου. Από τις τοπικές αρχές παρευρέθηκαν ο κ. Βαγγέλης Αρχοντάκης από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης και ο κ. Κωνσταντίνος Γασπαράκης, Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου.





Από την πιστοποίηση… στην πραγματική προστασία





Οι δύο τελετές δεν περιορίστηκαν στην απονομή των πιστοποιητικών. Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας μεταφέρθηκε από τη θεωρία στην πράξη, μέσα στην ίδια την παραλία ωοτοκίας. Μετά τις απονομές, τα στελέχη και οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές εκσκαφές φωλιών, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να δουν από κοντά μια πραγματική φωλιά, τα αυγά της και τα τελευταία χελωνάκια που ολοκλήρωσαν τον πρώτο και πιο δύσκολο σταθμό της ζωής τους, φτάνοντας στη θάλασσα.

Συνολικά, περισσότερα από 250 άτομα συμμετείχαν στις δύο εκδηλώσεις και στις εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης του κοινού. Για πολλούς από τους παρευρισκόμενους, η εκσκαφή αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κύκλο ζωής της Caretta caretta και να κατανοήσουν γιατί η προστασία της παραλίας είναι τόσο σημαντική για την επιβίωσή της. Και κάπως έτσι, μια πιστοποίηση που αφορά τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου συνδέθηκε άμεσα με αυτό που βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα μακριά: μια παραλία όπου γεννιέται η επόμενη γενιά θαλάσσιων χελωνών.

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