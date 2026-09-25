ΠΑΣΟΚ για Κουλκουδίνα: Η κυβέρνηση εγκαλεί τους πολίτες για την οικονομική αδυναμία που η ίδια προκαλεί

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Σπύρου Κουλκουδίνα για την τιμή της βενζίνης άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για «αλαζονική στάση» απέναντι στους πολίτες.





Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Έχουν περάσει 24 ώρες και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που φαντάζει αυτονόητο για κάθε σοβαρή κυβέρνηση: η άμεση αποδοκιμασία δηλαδή του βουλευτή κ.Κουλκουδίνα, ο οποίος με περισσή αλαζονεία απευθύνθηκε στους πολίτες, εγκαλώντας τους ότι «αν δεν έχουν 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς».

Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν ράλι ανόδου, την ώρα που οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα θερμάνουν την οικογένειά τους και το νοικοκυριό τους τον χειμώνα, η κυβερνητική παράταξη τους κουνάει το δάχτυλο.

Τους εγκαλεί για την οικονομική αδυναμία που εκείνη τους προκάλεσε με την πολιτική της.

Ίσως, όμως, περιμένουμε πολλά από μια κυβέρνηση η οποία δεν βρήκε ούτε δύο λόγια αποδοκιμασίας για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιμοποιεί ανοίκειους χαρακτηρισμούς εναντίον δημοσιογράφων λέγοντάς τους πως «έχουν πιει μπάφους» και «είναι κομπογιαννίτες» όταν οι ερωτήσεις τους δεν τον ικανοποιούν, ή τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος επιμένει στην επικίνδυνη δήλωσή του ότι αν δεν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, θα κάνουν «ντου» οι απέναντι.

Αυτή η εικόνα παρακμής δεν αξίζει στους Έλληνες.

Ο τόπος δεν αντέχει πια τόση αλαζονεία.

Χρειάζεται άλλο ύφος και άλλο ήθος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: «Είμαστε αδέλφια πια, τα όπλα τα πέταξα, ούτε σουγιά δεν έχω!»

Κρήτη: 827 συλλήψεις σε έναν μήνα - "Πρωταγωνιστής" η ενδοοικογενειακή βία