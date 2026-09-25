Τρίκαλα: Εργαζόμενος γρονθοκόπησε τον εργοδότη του επειδή τον απέλυσε

Σε ένταση κατέληξε η ανακοίνωση απόλυσης σε επιχείρηση των Τρικάλων, καθώς εργαζόμενος φέρεται να αντέδρασε επιθετικά και να χτύπησε τον εργοδότη του.







Σύμφωνα με το Trikalafocus.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ (24/9), όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ενημέρωσε τον υπάλληλό του ότι η μεταξύ τους συνεργασία δεν επρόκειτο να συνεχιστεί.







Η ανακοίνωση της απόφασης φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εργαζομένου, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκε στον εργοδότη του και φέρεται να τον χτύπησε με τρεις γροθιές. Μετά το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προσέφυγε στις Αρχές και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του εργαζομένου. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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