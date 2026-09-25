ΠΑΡ.25 Σεπ 2026 14:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Εργαζόμενος γρονθοκόπησε τον εργοδότη του επειδή τον απέλυσε

περιπολικό
clock 14:18 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε ένταση κατέληξε η ανακοίνωση απόλυσης σε επιχείρηση των Τρικάλων, καθώς εργαζόμενος φέρεται να αντέδρασε επιθετικά και να χτύπησε τον εργοδότη του.



Σύμφωνα με το Trikalafocus.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ (24/9), όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ενημέρωσε τον υπάλληλό του ότι η μεταξύ τους συνεργασία δεν επρόκειτο να συνεχιστεί.



Η ανακοίνωση της απόφασης φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εργαζομένου, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκε στον εργοδότη του και φέρεται να τον χτύπησε με τρεις γροθιές. Μετά το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προσέφυγε στις Αρχές και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του εργαζομένου. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διαβάστε επίσης 

ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ - Ποιοι το δικαιούνται

Μετά τα ανασφάλιστα οχήματα, έρχονται έλεγχοι για όσα δεν πέρασαν ΚΤΕΟ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τρίκαλα Εργοδοτης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis