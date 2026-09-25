Ηράκλειο: Ξεσπά η Ένωση Αστυνομικών για τον ισοβίτη που έστησε χασισοφυτεία μέσα από τη φυλακή

Οργή, βαθιά απογοήτευση και σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος επικρατούν στις τάξεις των αστυνομικών του Ηρακλείου, μετά την είδηση ότι ο ισοβίτης, καταδικασμένος για την αιματηρή ένοπλη επίθεση του 2008 στις Μαλάδες, εμπλέκεται σε νέα υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης μέσα από τις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς.

Με μια σκληρή ανακοίνωσή της, η τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων κάνει λόγο για «αποτυχία του σωφρονισμού» και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα στρέφει τα βέλη της εναντίον μερίδας του τοπικού Τύπου για την αναπαραγωγή των στοιχείων και των φωτογραφιών των τριών τραυματιών συναδέλφων τους, αναμοχλεύοντας οδυνηρές μνήμες για τις οικογένειές τους.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου:

Η είδηση ότι κρατούμενος στις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την ένοπλη επίθεση του 2008 στις Μαλάδες και για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών, φέρεται να εμπλέκεται σε νέα υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης, προκαλεί οργή, αγανάκτηση και βαθιά απογοήτευση στο σύνολο των αστυνομικών του Ηρακλείου.



Δεν μπορεί παρά να δημιουργεί σοβαρότατα ερωτήματα το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας αστυνομικών, ενώ εκτίει την ποινή του, φέρεται να είχε τη δυνατότητα να οργανώνει και να αναπτύσσει νέα παράνομη δραστηριότητα.

Αν αυτό αποτελεί σωφρονισμό, τότε ο σωφρονισμός απέτυχε.

Η κοινωνία δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής όταν ένας κρατούμενος με τόσο βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα μέσα από τις συνθήκες κράτησής του.





Ζητούμε από τις αρμόδιες Αρχές την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την παραδειγματική, αυστηρή και προβλεπόμενη από τον νόμο τιμωρία του, εφόσον αποδειχθούν οι αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή απέναντι σε εγκληματικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα όταν αυτές εκδηλώνονται από άνθρωπο που ήδη εκτίει βαρύτατη ποινή.





Παράλληλα, η Ένωσή μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την επιλογή μερίδας του τοπικού Τύπου να επαναφέρει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και τα ονόματα των τριών συναδέλφων μας από το περιστατικό του 2008.

Η ενημέρωση είναι δικαίωμα της κοινωνίας. Όμως πίσω από τις φωτογραφίες και τα ονόματα υπάρχουν τρεις άνθρωποι, τρεις οικογένειες και τραυματικές μνήμες.





Οι Μαλάδες του 2008 δεν αποτελούν για εμάς ένα απλό περιστατικό του αστυνομικού ρεπορτάζ. Είναι μια ημέρα κατά την οποία τρεις συνάδελφοί μας βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα πυρά ενόπλου, επειδή έκαναν το καθήκον τους.

Η αναπαραγωγή εικόνων και προσωπικών στοιχείων τους, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, αναμοχλεύει οδυνηρές μνήμες και προκαλεί ξανά πόνο στις οικογένειες και στους ίδιους τους συναδέλφους μας.





Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό των τριών συναδέλφων μας και των οικογενειών τους.





Οι Μαλάδες του 2008 δεν ξεχάστηκαν.

Οι συνάδελφοί μας δεν ξεχάστηκαν.

Και απέναντι σε όσους επιλέγουν τον δρόμο της εγκληματικότητας, η Πολιτεία οφείλει να απαντά με την αυστηρότητα που προβλέπει ο νόμος.

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