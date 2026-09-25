Διαμαρτυρία κατοίκων στην Αγία Ρουμέλη – "Το Φαράγγι της Σαμαριάς δεν θα ξανακλείσει χωρίς λόγο"

Σε μετωπική σύγκρουση με τις επίσημες αρχές προχώρησαν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Αγίας Ρουμέλης στα Χανιά, αντιδρώντας δυναμικά στις αλλεπάλληλες αποφάσεις αναστολής λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Με μια αιφνιδιαστική κίνηση διαμαρτυρίας, οι ντόπιοι παρέκαμψαν τις απαγορεύσεις, άνοιξαν μόνοι τους τις πύλες του φαραγγιού και επέτρεψαν την ελεύθερη είσοδο στους τουρίστες.

Η τοπική κοινωνία υποστηρίζει ότι οι καιρικές συνθήκες στο πεδίο ήταν ιδανικές για πεζοπορία —όπως και τις προηγούμενες ημέρες— καταγγέλλοντας ότι οι αρμόδιοι βασίζονται σε γενικές και συχνά ανακριβείς προγνώσεις που «νεκρώνουν» οικονομικά την περιοχή χωρίς πραγματικό λόγο.

Ενώ ο ΟΦΥΠΕΚΑ επέμεινε στο κλείσιμο λόγω κινδύνου βροχοπτώσεων, οι επισκέπτες που βρέθηκαν εκεί μπήκαν κανονικά στο μονοπάτι με την παρότρυνση των κατοίκων.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

• Ζητούν την άμεση άρση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας, το οποίο θεωρούν υπερβολικά αυστηρό και καταστροφικό για τον τουρισμό της Κρήτης.



• Απαιτούν οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και όχι με οριζόντιες απαγορεύσεις από την Αθήνα.



• Οι κάτοικοι αποφάσισαν ομόφωνα να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως τις 31 Οκτωβρίου, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση των υπευθύνων αν δηλώνουν αδύναμοι να διαχειριστούν ορθολογικά τον δρυμό.





«Το φαράγγι της Σαμαριάς δεν θα ξανακλείσει χωρίς λόγο», διαμηνύουν οι κάτοικοι, ξεκαθαρίζοντας πως η υπομονή τους απέναντι στα γραφειοκρατικά «λουκέτα» έχει πλέον εξαντληθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: «Είμαστε αδέλφια πια, τα όπλα τα πέταξα, ούτε σουγιά δεν έχω!»

Κρήτη: Νυχτερινή διάσωση μεταναστών στα νότια

Κρήτη: Μαθητής με μπλούζα της Χρυσής Αυγής απείλησε συμμαθητές του - Τι καταγγέλλει η ΕΛΜΕ