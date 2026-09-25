Κρήτη: S.O.S για την Κτηνιατρική Ρεθύμνου - Στα όριά τους οι δημόσιοι κτηνίατροι

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«Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιέρχεται η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Κ.Δ.Υ.) και την ΠΟΓΕΔΥ να εκπέμπουν δραματικό SOS.

Η οριακή υποστελέχωση της υπηρεσίας, η οποία καλείται να αστυνεύσει τη μεγαλύτερη κτηνοτροφική περιφέρεια της Κρήτης με ελάχιστο προσωπικό, θέτει πλέον σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιωσιμότητα της τοπικής παραγωγής.»

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων:

Η χρόνια και σοβαρή υποστελέχωση έχει οδηγήσει μια κρίσιμη δημόσια υπηρεσία να λειτουργεί με προσωπικό που δεν επαρκεί για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της.

Τρεις (3) μόνιμοι Κτηνίατροι και ένας (1) συμβασιούχος καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες μιας ολόκληρης Περιφερειακής Ενότητας, με οκτώ (8) σφαγεία, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ανταποκριθούν στην κτηνιατρική επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου, στα προγράμματα εξυγίανσης, στους ελέγχους και στο σύνολο των λοιπών αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.

Παράλληλα, η διοικητική υποστήριξη είναι προφανώς ανεπαρκής, με μόλις μία (1) διοικητική υπάλληλο.

Αυτή δεν είναι εύρυθμη λειτουργία μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας. Είναι λειτουργία στα όρια της αντοχής της.

Οι εργαζόμενοι έχουν επωμιστεί εδώ και χρόνια ένα δυσανάλογο βάρος, προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά που δημιουργεί η υποστελέχωση.

Όμως η Δημόσια Κτηνιατρική δεν μπορεί να λειτουργεί με την υπερεργασία και την προσωπική αυταπάρνηση των ελάχιστων εργαζομένων.

Δεν μπορεί να θεωρείται «λύση» το να δουλεύουν διαρκώς οι ίδιοι άνθρωποι περισσότερο.

Δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα η δυσκολία χορήγησης αδειών και αναπαύσεων.

Και δεν μπορεί η πολιτεία να περιμένει την εκδήλωση μιας σοβαρής επιζωοτίας για να διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι οι υπηρεσίες δεν διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. και η Π.Ε.Κ.Δ.Υ. επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποκλειστική υπόθεση της κεντρικής διοίκησης.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. Ρεθύμνης αποτελεί οργανικό τμήμα της Περιφέρειας Κρήτης και η χρόνια υποστελέχωσή της είναι ένα πρόβλημα που η Περιφέρεια γνωρίζει και οφείλει να διεκδικεί την επίλυσή του.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ευθύνη να αναδεικνύει τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών της, να διεκδικεί την αναγκαία στελέχωση και να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Δεν είναι δυνατόν η υποστελέχωση μιας τόσο κρίσιμης υπηρεσίας να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη διοικητική εκκρεμότητα.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ. Η ΛΥΣΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους.

Αφορά την αποτελεσματική κτηνιατρική επιτήρηση, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την κτηνοτροφική παραγωγή, την ασφάλεια των τροφίμων και τη Δημόσια Υγεία.

Αφορά, πάνω απ’ όλα, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Υπηρεσίας.

Τι θα συμβεί εάν αύριο χρειαστεί να αντιμετωπιστεί μια σοβαρή επιζωοτία στην Κρήτη;

Πώς θα ανταποκριθεί μια Υπηρεσία που σήμερα δυσκολεύεται να καλύψει τις πάγιες και καθημερινές της υποχρεώσεις;

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν μπορεί να εξασφαλίζεται την ώρα της κρίσης.

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. και η Π.Ε.Κ.Δ.Υ. απαιτούν από την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα:

· Στην ενίσχυση του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΑΚ Π.Ε. Ρεθύμνης με τρεις (3) επιπλέον Κτηνιάτρους ΠΕ.

· Στην τοποθέτηση δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.

· Στη διασφάλιση ανθρώπινων και ασφαλών συνθηκών εργασίας, χωρίς συνεχή υπέρμετρη επιβάρυνση των εργαζομένων.

· Στη διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας, τόσο για τις καθημερινές ανάγκες όσο και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων υγειονομικών καταστάσεων.

Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την πολιτική του «κάντε λίγο ακόμη υπομονή».

Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τη λογική των διαρκών «μπαλωμάτων».

Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την προσπάθεια κάλυψης πάγιων αναγκών με την εξάντληση των ίδιων εργαζομένων.

Η ευθύνη για τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών ανήκει στη Διοίκηση και όχι στους εργαζόμενους.

Η Δημόσια Κτηνιατρική δεν μπορεί να στηρίζεται στην αυτοθυσία των υπηρετούντων.

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